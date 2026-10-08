El secreto de Marta Bustos para la supervivencia de la pareja: Nunca perder la curiosidad ni las ganas

La pasión inicial de una pareja, esa efervescencia de los primeros meses, es a menudo un recuerdo dulce que, con el tiempo, parece desvanecerse. Todas hemos oído que la rutina puede ser el enemigo silencioso que amenaza la conexión más profunda. Pero, ¿qué pasa si te digo que el verdadero error no es la monotonía, sino algo que hacemos sin darnos cuenta, con la mejor de las intenciones?

La psicóloga Marta Bustos, una voz a quien nos encanta escuchar, ha dado en el clavo con una revelación que puede cambiar el rumbo de tu historia de amor para siempre. No se trata de grandes gestos o escapadas exóticas (aunque siempre ayudan, claro!). Su secreto para la supervivencia de la pareja es sorprendentemente simple, pero profundamente contraintuitivo : nunca perder la curiosidad ni las ganas.

El secreto de Marta Bustos: dejarnos espacio para ser

¿Y cómo lo conseguimos? La solución , según Bustos, radica en un concepto que muchas olvidamos con el paso del tiempo: la independencia individual dentro de la relación. Su frase es clara y directa, casi un mantra para la convivencia sana: «Nunca me cansaré de decir lo importante que es dejar a tu pareja en paz ».

Parece drástico, ¿verdad? (Nosotros también alucinamos con la claridad de la propuesta). Pero no se trata de alejamiento, sino de una estrategia inteligente para mantener viva la llama del interés y el deseo. La dependencia excesiva, esa necesidad de saberlo todo del otro, es un auténtico veneno lento que puede destruir la magia sin que siquiera nos demos cuenta. Es un error común confundir proximidad con fusión total.

Piénsalo bien, rebobinemos: ¿recuerdas cómo eran los inicios? Cuando estabas conociendo a esa persona, cada uno tenía su vida, sus rutinas, sus propios planes y sus pasiones. No era necesario saber en todo momento qué hacía el otro, ni analizar cada pequeña interacción como si fuera un enigma. Precisamente esa distancia, ese margen para la vida propia, era lo que generaba una expectativa palpable, una ilusión vibrante por volver a veros, para contaros las nuevas experiencias y para compartir los momentos vividos por separado.

Esta dinámica inicial es la que alimenta la curiosidad genuina : descubrir aspectos desconocidos del otro, sorprenderse con sus decisiones o sus historias, extrañarse un poco y reencontrarse con ganas renovadas de compartir lo que se ha vivido. Son estos elementos los que mantienen la magia y el deseo intactos, porque siempre hay un rincón por explorar, una nueva capa de la persona por descubrir. El otro se convierte en un mundo inagotable de experiencias.

El problema es esa trampa sutil que nos lleva a reducir progresivamente el espacio individual de cada uno, hasta casi aniquilarlo.

Dejamos de darle espacio al otro para que sea una persona independiente, con su propia vida (y esto es fatal para el deseo y la longevidad del vínculo). La expectativa de saberlo todo, de compartirlo todo, ahoga la posibilidad de la añoranza, de la sorpresa y, en última instancia, de la curiosidad que nos unió.

La ilusión en una relación no se desvanece por la estabilidad, sino por la necesidad de controlarlo todo. El verdadero secreto es seguir eligiendo compartir, no obligarse a estar siempre cerca.

Marta Bustos nos invita a reflexionar con preguntas incisivas: ¿dónde queda el espacio para descubrir a tu pareja si ya lo sabes todo? ¿Dónde está el lugar para extrañarla si la tienes constantemente cerca o bajo vigilancia (consciente o inconsciente)? La ilusión no desaparece cuando una relación se vuelve estable, lo asegura la psicóloga. El cambio se produce cuando comenzamos a actuar desde la necesidad de tenerla siempre cerca, una dinámica que nos priva de autonomía personal a ambos y que, a la larga, genera desgaste Es un error común Más allá de la fusión: la salud de la individualidad Esta visión rompe con la idea romántica, a menudo irreal e insostenible, de que la fusión total es la meta ideal de una pareja. En un mundo donde la sobreexposición y la información constante es imprescindible

No se trata solo de evitar conflictos, sino de cultivar activamente la frescura y la vitalidad que encendieron la llama inicial. Permitir que el otro tenga un mundo propio, historias propias y pasiones individuales, es ofrecerle la libertad de ser y, al mismo tiempo, la mejor manera de seguir teniendo cosas nuevas por descubrir y compartir, enriqueciendo la vida de ambos.