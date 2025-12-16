Sonepar España s’uneix a la iniciativa CableLoop de Nexans

Sonepar España s’ha sumat a la iniciativa CableLoop de Nexans per oferir als seus clients un servei únic de reciclatge de cables usats a les seves delegacions a través d’un innovador contenidor digital.
El servei, que actualment està disponible a les delegacions de Sonepar Leganés, Vigo i Paterna, es realitza a través del contenidor digital de CableLoop on els clients dipositen residus de cables. A continuació, el contenidor calcula la quantitat del cable basant-se en el seu pes i categoria per generar un tiquet de recompensa immediata en forma d’abonament que es pot bescanviar en futures compres o en punts SoneClub —el club de fidelització de clients de Sonepar España—.
El cable dipositat pels clients és traslladat des dels centres logístics de Sonepar a un partner de Nexans especialitzat en la seva recuperació i reciclatge. El flux operatiu es gestiona a través de la solució digital CableLoop de Nexans, cosa que garanteix la total traçabilitat al llarg del procés. Durant el pròxim any, Sonepar Espanya pretén implantar CableLoop a més punts de venda amb el propòsit de continuar augmentant aquest servei que premia la circularitat dels seus clients.
“Des de Sonepar estem orgullosos de treballar amb el nostre soci Nexans en la implantació de CableLoop per a la promoció de solucions sostenibles al nostre sector. Aquest servei únic brinda als nostres clients la possibilitat de reciclar de manera senzilla les seves restes de cables i emportar-se una magnífica recompensa”, ha destacat Bárbara García Florén, presidenta de Sonepar Ibérica.
El 2024 Nexans va començar a desenvolupar CableLoop per primera vegada amb Sonepar França. “Ara llancem aquesta iniciativa a Espanya juntament amb Sonepar convençuts que serà un èxit. CableLoop simplifica el reciclatge, promou els bons hàbits i ofereix una resposta concreta a les necessitats actuals dels instal·ladors”, ha indicat Joaquim Gelabertó, director de Nexans Espanya.
Aquest servei il·lustra a la perfecció la capacitat de Nexans i Sonepar per combinar sostenibilitat, proximitat i innovació: “Formar part d’aquest projecte reflecteix el nostre ple compromís amb l’economia circular, ja que el cable recollit és traslladat a una empresa especialitzada en la seva recuperació i reciclatge on separen el cautxú del coure per fer matèria primera i tornar a fabricar cable o altres productes. Sostenibilitat de Sonepar.
“Com a líders en solucions de cablejat i electrificació, des de Nexans entenem la importància d’adoptar pràctiques responsables que redueixin el nostre impacte ambiental. CableLoop n’és un exemple i un reflex d’accions concretes pel desenvolupament de l’economia circular i la gestió responsable de recursos juntament amb el nostre soci Sonepar”, ha apuntat Laure Desseigne, directora de Màrqueting Sostenible.