Sis de cada 10 subempleats són dones, i més del 80% estan en sectors d’alta estacionalitat

La subocupació o contractació a jornada parcial de manera involuntària, afectava a Espanya, en el primer trimestre de 2026, a més de 1,6 milions de treballadors, dels quals sis de cada 10 són dones i vuit de cada 10 pertanyen a sectors d’alta estacionalitat, com l’hostaleria, el comerços i els serveis.
Aquestes dades s’extreuen del monogràfic sobre subocupació elaborada per la patronal d’empreses de treball temporal Asempleo, elaborat a partir de xifres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta organització defineix subempleados per insuficiència d’hores a aquells treballadors que compleixen simultàniament tres condicions: treballen menys hores de les que desitjarien, estan disponibles per a treballar més hores en les dues setmanes següents i han buscat activament més ocupació o estan a la disposició de l’ocupador per a ampliar-lo.
Els subempleados treballaven en mitjana 21,7 hores setmanals, enfront de les 40,1 hores que desitjarien, la qual cosa evidencia una bretxa de 18,4 hores setmanals. I per nivell educatiu, els treballadors amb educació superior representen 576.000 subempleados (35,3%), mentre que els d’educació secundària acumulen 498.100 (30,6%), mostrant que la subocupació no és exclusiu de la baixa qualificació, sinó que reflecteix un desajustament estructural entre oferta formativa i oportunitats laborals.
La subocupació presenta clares desigualtats per gènere, edat i sectors. Dels 1,6 milions de subempleados en el primer trimestre de 2026, un 58,4% són dones enfront de 41,6% homes, una diferència que reflecteix tant la parcialitat involuntària com l’efecte sobre el treball que impliquen les responsabilitats de cura i la concentració en sectors amb elevada rotació.
Per edats, les dades mostren diferències significatives. Per exemple, els joves de 20 a 24 anys mantenen nivells de subocupació similars als de 2014, amb prop de 177.000 persones afectades, reflectint la dificultat d’inserció laboral en ocupacions de baixa intensitat horària i amb poca experiència. En canvi, el grup de 25 a 34 anys ha reduït la seva subocupació en un 41,4% respecte a 2014, fins a 409.300 persones, mostrant en aquest cas, algunes millores en la transició cap a ocupacions més estables.
Sectorialment, els serveis concentren el 86,6% de la subocupació, destacant hostaleria, comerç i serveis administratius; li segueixen la Indústria, que redueix sistemàticament la seva subocupació, mentre que construcció registra un lleuger augment vinculat a la reactivació de l’activitat constructora.
“La subocupació no sols reflecteix desigualtat, sinó també la bretxa entre hores treballades i desitjades. En el primer trimestre de l’any, els subempleados treballaven en mitjana 21,7 hores setmanals, enfront de les 40,1 hores que desitjarien. Aquesta diferència de 18,4 hores per setmana evidencia que la subocupació és estructural i no un fenomen temporal, afectant l’estabilitat econòmica i social dels treballadors, implicant també un desaprofitament de capital humà i talent”, alerta Asempleo.
En aquest sentit, argumenta que el paper de les empreses de treball temporal i les agències d’ocupació és fonamental, perquè milloren l’escenari, tant per a empreses com per a treballadors que busquen perfils per a ampliar jornades o cobrir pics de demanda, reduint els temps i costos d’ajust del mercat laboral. “Per a aconseguir un avanç significatiu en la reducció de la subocupació, la col·laboració públic-privada en l’àmbit de la intermediació és una de les vies més eficaces per a escurçar la bretxa entre oferta i demanda d’hores de treball, i el nostre sector ha demostrat, amb més de quatre milions de contractes signats l’any passat, que és un motor de l’ocupació a Espanya”, conclou.