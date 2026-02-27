SEUR i TIPSA facturen 1.200 milions d’euros i consoliden el seu creixement

Geopost ha presentat els resultats de l’últim exercici de SEUR i TIPSA, les seves dues signatures en el mercat espanyol. Entre les dues van aconseguir una facturació de 1.193 milions d’euros i van realitzar el lliurament de 175 milions d’enviaments en 2025.
Segons va informar, en l’exercici 2025, la facturació de SEUR va ascendir a 1.000 milions d’euros, un 5% més que en 2024, i va gestionar un volum de 140 milions de paquets. Unes xifres que representen el major volum de negoci de la història de la companyia.
D’una banda, el ecommerce va continuar sent decisiu, generant un 48% del total, equivalent a 480 milions d’euros, un 9% més respecte a 2024, mantenint-se així com un dels grans impulsors del creixement de la companyia. D’altra banda, l’activitat internacional va registrar igualment una evolució positiva, creixent un 12% en comparació amb l’any passat.
SEUR també va donar suport al seu creixement en un tercer pilar: els serveis B2B, prestats especialment a pimes, incrementant de manera notable el nombre de petites companyies que confien en la seva xarxa.
Respecte a SEUR fred, la solució de transport a temperatura controlada, l’evolució ha estat molt positiva. Així, durant aquests últims dotze mesos, aquest servei va experimentar una pujada del 19% en el seu volum de facturació, mostrant la fortalesa d’una solució que està en auge i amb una demanda que s’incrementa any rere any i de la qual SEUR va ser pionera i és líder del mercat en l’actualitat.
Així mateix, en línia amb la seva estratègia customer centric, SEUR ha continuat ampliant i reforçant la seva xarxa Pickup de solucions de lliurament Out Of Home. Actualment, aquesta xarxa supera els 10.000 punts a Espanya, dels quals 2.000 són lockers (taquilles intel·ligents), i a través de la qual, durant aquest exercici, ha gestionat 24 milions de paquets, la qual cosa suposa un increment del 45% respecte a 2024. Les dades de l’últim E-shopper Barometer confirmen aquesta tendència creixent en els consumidors, en reflectir una preferència creixent dels e-shoppers espanyols per la recollida fora del domicili enfront del lliurament a casa.
“Els resultats obtinguts en 2025 han estat molt positius en un entorn socioeconòmic que continua sent exigent i canviant, però que confirmen la solidesa del nostre model i la importància d’haver situat la qualitat del servei i la satisfacció del client en el centre de la nostra estratègia. Continuem generant confiança a través de la digitalització, la sostenibilitat i la innovació, tres pilars que marquen el nostre full de ruta i que continuaran guiant el nostre creixement en els pròxims anys”, va assenyalar David Sastre, CEO de SEUR.
A més, SEUR continua avançant en el desenvolupament d’infraestructures clau per a reforçar la seva capacitat operativa i la qualitat del servei. En 2025 van obrir, entre altres, les naus en Atarfe (Granada) i a Alaquàs (València). Així mateix, la companyia està desenvolupant el seu nou hub central a Getafe (Madrid), una infraestructura de 100.000 m² que suposa una inversió conjunta, amb Goodman, superior a 150 milions d’euros i l’entrada en funcionament dels quals està prevista per a començaments de 2027, amb una capacitat inicial estimada de més 400.000 paquets diaris i la creació de 600 ocupacions directes.
En matèria d’ocupació, a tancament de 2025, la companyia compta amb més de 10.000 professionals i una flota de 6.500 vehicles, dels quals un 20% d’ells corresponen a la flota sostenible, que està formada tant per vehicles elèctrics i mitjans de transport alternatius com *andarines i bicicletes.
TIPSA
Per part seva, TIPSA va facturar 193 milions d’euros en 2025, experimentant un creixement d’un 4% en comparació amb 2024. D’aquesta manera, la companyia va transportar 34,8 milions de paquets durant l’any passat, un 4,2% més que l’exercici anterior, la qual cosa es tradueix en 26,3 milions d’expedicions.
“En TIPSA hem aconseguit un creixement econòmic sòlid, fruit de l’esforç conjunt de la nostra xarxa i del compromís constant amb l’excel·lència operativa. Aquest avanç no sols reflecteix la confiança dels nostres clients, sinó també l’impuls que estem aportant al desenvolupament del sector farma, on la qualitat, la traçabilitat i la precisió en els lliuraments són essencials. A més, continuem avançant en el nostre compromís amb la sostenibilitat, incorporant pràctiques i solucions que redueixen el nostre impacte ambiental i contribueixen a una logística més responsable. El nostre focus en la innovació tecnològica, una xarxa operativa àgil i un equip altament qualificat ens permet oferir solucions personalitzades i segures, anticipar-nos a les necessitats del mercat i continuar enfortint la satisfacció dels nostres clients i la nostra reputació en el sector”, va afirmar María Luisa Camacho, Consellera Delegada de TIPSA.