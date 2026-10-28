SEUR ha dissenyat un dispositiu especial per a la campanya de Nadal que preveu incorporar 3.000 professionals, un 7% més que el 2025, així com augmentar la seva capacitat operativa per reforçar els equips de repartiment, les operacions a les naus i l’atenció al client, amb l’objectiu de respondre a les necessitats d’empreses i consumidors durant aquestes setmanes.
La companyia calcula que entre el 23 de novembre i mitjan gener gestionarà més de 35 milions d’enviaments, amb pics d’activitat de més d’un milió de paquets diaris. El Cyber Monday (30 de novembre) serà el dia clau de la campanya. Aquest increment es concentrarà especialment en províncies com Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Sevilla i Màlaga, que tornaran a registrar una bona part del volum d’activitat.
Va assenyalar que la preparació d’aquest període adquireix una importància especial en un context en què el comerç electrònic està plenament integrat en els hàbits de consum. Segons l’estudi Compres en línia a Espanya 2025, elaborat per l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI), 29,4 milions de persones compren per internet a Espanya, fet que representa el 83,3% dels usuaris de la xarxa. «Aquesta realitat planteja nous desafiaments per al sector logístic, que ha de disposar de la capacitat i la flexibilitat necessàries per atendre una demanda cada vegada més concentrada en determinades dates comercials», va indicar l’empresa.
Paral·lelament, SEUR incorporarà 2.150 vehicles addicionals, dels quals el 33% seran sostenibles. Aquest desplegament permetrà augmentar la capacitat de processament i distribució de paquets durant les jornades de més activitat, mantenint els nivells de qualitat i fiabilitat del servei.
«La campanya de Nadal suposa un dels reptes operatius més grans de l’any per al nostre sector. A SEUR ens anticipem a aquest moment reforçant els nostres equips i la nostra capacitat productiva per continuar oferint un servei fiable i adaptat a les necessitats dels nostres clients, fins i tot en els moments de més activitat», va manifestar Benjamín Calzón, director d’Operacions de SEUR.
LOGÍSTICA
Més enllà de l’increment de la plantilla i dels recursos operatius, la companyia afrontarà la campanya amb el suport de serveis especialitzats que permetin respondre a les diferents necessitats de transport i lliurament dels seus clients. Entre aquests destaca SEUR frío, especialment rellevant durant unes dates en què els productes frescos i alimentaris adquireixen un protagonisme més gran.
Aquest servei, que va registrar un creixement del 19% el 2025, impulsat per l’auge de la compra en línia d’aliments, disposa actualment d’uns 600 vehicles frigorífics i 82 naus refrigerades. Aquesta infraestructura permet transportar productes delicats, com ara carns, peixos, marisc, formatges, lactis o plats preparats, mantenint les condicions de temperatura necessàries durant tot el procés.
Per garantir la traçabilitat d’aquests enviaments, SEUR ha invertit més d’un milió d’euros en tecnologia IoT i ha instal·lat més de 2.000 dispositius de mesurament amb tecnologia NB-IoT a les seves unitats de càrrega refrigerada, inclosos vehicles de repartiment, més de 500 contenidors certificats ATP i prop d’un centenar de cambres frigorífiques.
L’aposta per aquest servei també s’estén a l’àmbit internacional. SEUR frío, operatiu a França des del 2017, ha ampliat la seva cobertura a Portugal, reforçant les possibilitats de distribució de productes refrigerats fora d’Espanya. A més, disposa de la certificació ISO 23412 d’AENOR per al transport de paquets a temperatura controlada.
Un altre dels pilars de la campanya serà la xarxa Pickup, que permetrà gestionar part dels lliuraments i les devolucions a través d’establiments de proximitat i taquilles intel·ligents, oferint als consumidors alternatives al lliurament tradicional a domicili.
Actualment, SEUR disposa de més de 10.000 punts Pickup a Espanya, entre els quals hi ha 2.000 lockers. Aquesta xarxa facilita que els usuaris puguin recollir o dipositar els seus paquets en ubicacions adaptades als seus horaris i desplaçaments, una opció especialment útil durant els períodes de gran activitat comercial.
Va explicar que a aquesta capil·laritat s’hi afegeixen solucions que simplifiquen l’experiència dels usuaris, com ara la possibilitat de gestionar enviaments i devolucions mitjançant codis QR, sense necessitat d’imprimir etiquetes.
El desenvolupament d’aquestes alternatives forma part de l’estratègia Out of Home de Geopost, grup al qual pertany SEUR, que el 2026 ha assolit els 150.000 punts Pickup en 28 països europeus, distribuïts entre més de 100.000 punts de recollida i 50.000 taquilles intel·ligents.