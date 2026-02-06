Restalia es marca l’objectiu d’obrir 25 nous locals en el primer trimestre i aconseguir el centenar a final d’any

Restalia, la companyia de conegudes cadenes de restauració comercial com 100 Montaditos, The Good Burger (TGB) i La Meridional, ha anunciat un ambiciós pla d’expansió i creixement de les seves ensenyes per al primer trimestre de 2026, en el qual aspira a obrir 25 nous locals amb la finalitat d’aconseguir el centenar a final d’any. El pla d’obertures i renovacions contempla un programa de desenvolupament amb l’objectiu d’aconseguir fins a un total de 25 noves unitats de negoci en els primers mesos del nou any més altres 11 ‘restylings’ de marca, amb una dispersió geogràfica que continuarà consolidant la forta presència nacional de Restalia tant en el mercat urbà de carrer com en centres comercials.
Destaquen, per exemple, la recent obertura al gener en el Centre Comercial La Canyada de Marbella o les pròximes de Madrid-Sud, el Moll en Gran Canària o El Port a Torrevella. En l’àmbit internacional, seran rellevants les obertures previstes per a març en el Centre Comercial Mar Shopping a Portugal i, a Miami, en el famós carrer 8 de Little Havana.
La previsió total per a 2026 podria aconseguir els 100 nous restaurants en el total de la península ibèrica i mercat internacional. Per a liderar aquest ambiciós pla expansiu, el fundador i President de Restalia, José María Capitán, ha confiat la seva execució com a directora de Desenvolupament a una de les seves directives més veteranes, Belén Martín, qui ja hagués realitzat amb èxit la projecció internacional de 100 Montaditos en els últims cinc anys.
Martín, que suma més d’una dècada en diverses responsabilitats de l’empresa, coneix bé la seva estructura organitzativa i les relacions comercials amb l’àmplia xarxa de Franquiciats de la companyia.
Per ensenyes, destaca l’objectiu d’obertures de 100 Montaditos amb una previsió de 19 nous locals. Les inversions per a aquest primer període de l’any per al conjunt de les marques, realitzades a través del model de franquícia amb el qual opera la companyia, superaran els 7 milions d’euros amb la creació indirecta d’al voltant de 300 llocs de treball, destacant que la major part d’elles correspon a inversions de franquiciats actualment ja operatius.
Per a promoure el conjunt de les inversions indicades, Restalia posa a més a la disposició dels seus actuals o futurs franquiciats plans i convenis específics de finançament amb diverses entitats financeres, que al costat de les seves empreses col·laboradores homologades faciliten de manera àgil i eficient la posada en marxa dels negocis.
La resta de les marques compten també amb una estratègia definida per a 2026. Així, Cerveseria La Meridional, recentment reeditada tant en la seva imatge com en una renovada proposta de productes, escometrà la implementació de la seva nova línia de negoci en el conjunt de la cadena.
The Good Burger (TGB), que enguany compleix 13 anys d’història comercial, apunta novetats amb una pròxima reedició de la seva proposta comercial. Pionera a Espanya a introduir el concepte de “smash burger” amb receptes i productes originals (com el seu famós pa de farina de patata), la cadena és líder en el segment d’hamburguesa premium a preu econòmic.
Per part seva, Capità ha realitzat igualment en els últims mesos canvis tendents a millorar l’eficiència dels departaments de suport de serveis sobre els quals s’assentarà la nova estratègia de creixement. Destaca la creació fins i tot d’un nou centre d’innovació, ‘Kubo Innovation Lab’, específic i concret per a reimaginar els escenaris de la restauració comercial del futur més immediat.