Ordino Arcalís es prepara per acomiadar la temporada d’estiu-tardor aquest cap de setmana amb una celebració especial de la Castanyada i accés gratuït al Mirador Solar de Tristaina durant l’últim dia d’obertura.
Segons va informar, l’estació ha organitzat diverses propostes per gaudir dels últims dies de la temporada en un entorn de muntanya privilegiat, combinant tradició, gastronomia i natura.
Durant el dissabte 31 d’octubre i el diumenge 1 de novembre, els visitants podran gaudir d’una Castanyada gratuïta a 2.600 metres d’altitud, a l’arribada del telecadira de Creussans. Al llarg de totes dues jornades, un castanyer s’encarregarà de torrar castanyes per oferir-les als visitants, creant un ambient càlid i festiu amb què l’estació vol compartir els últims dies de la temporada amb tothom.
A més, el diumenge 1 de novembre, coincidint amb l’últim dia d’obertura de la temporada d’estiu-tardor, l’accés al Mirador Solar de Tristaina serà gratuït. Els visitants podran utilitzar sense cost la telecabina de Tristaina i el telecadira de Creussans per arribar fins a aquest emblemàtic atractiu turístic. Per beneficiar-se de la gratuïtat, caldrà passar prèviament per les taquilles de l’estació per recollir la invitació corresponent.
El diumenge també serà l’últim dia d’obertura del Restaurant La Coma, que tancarà temporalment les portes fins al 4 de desembre, quan està prevista la reobertura coincidint amb l’inici de la temporada d’hivern. D’aquesta manera, els visitants encara tindran l’oportunitat de gaudir de la seva proposta gastronòmica, basada en la cuina tradicional de muntanya, amb plats elaborats amb productes de proximitat i especialitats de la gastronomia pirinenca, en un entorn natural privilegiat.