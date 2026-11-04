NORTIA i Gencom, juntament amb altres inversors, han adquirit l’hotel Rosewood London, un dels establiments hotelers de referència en el segment del luxe al Regne Unit. Amb aquesta operació, totes dues companyies continuen reforçant el seu posicionament en el sector hoteler internacional mitjançant la incorporació d’hotels de primer nivell en ubicacions estratègiques.
Situat a Midtown, entre Covent Garden i la City de Londres, Rosewood London ocupa un edifici històric catalogat com a Grade II, construït el 1912. L’establiment disposa de 308 habitacions i suites i s’ha consolidat com un dels hotels més exclusius de la capital britànica, gràcies a la combinació de patrimoni històric, ubicació privilegiada i una proposta de luxe.
La inversió a Rosewood London arriba després de les recents incorporacions de NORTIA i Gencom a The Ritz-Carlton Central Park de Nova York i a l’InterContinental de Miami, fet que consolida una sèrie d’operacions de gran rellevància en el segment hoteler de luxe. Aquesta nova inversió conjunta reflecteix l’estratègia de les companyies d’incrementar la seva exposició a actius d’alta qualitat en mercats internacionals amb fonaments sòlids i una demanda sostinguda en el segment prèmium. En el cas de NORTIA, l’operació també s’emmarca en la seva estratègia de rotació i diversificació de cartera.
Per a Manuel Lao, president de NORTIA Capital, aquesta operació «reforça la nostra aposta per actius de primer nivell en mercats internacionals de referència. Rosewood London reuneix característiques excepcionals per la seva ubicació, posicionament i rellevància dins del sector hoteler internacional, i encaixa plenament amb la nostra estratègia d’inversió a llarg termini, basada en la qualitat dels actius i la creació de valor».
Per la seva banda, Karim Alibhai, de Gencom, ha afirmat que «Rosewood London és un dels actius hotelers més emblemàtics del mercat europeu i representa una oportunitat excepcional per invertir en un establiment amb un posicionament únic dins del segment del luxe. Estem molt satisfets de col·laborar amb NORTIA i la resta d’inversors en una operació que comparteix la nostra visió a llarg termini sobre la creació de valor en actius hotelers de referència».