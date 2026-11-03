El nou postres de Mercadona triomfa per menys de 2 euros: “Té gust de llimona i enganxa”

Mercadona ho ha tornat a fer. Unes noves postres acaben d’arribar als prestatges i estan revolucionant els amants dels dolços frescos. Amb un preu imbatible de 1,70 € per dues unitats, aquestes postres amb gust de llimona prometen ser el caprici de l’estiu sense buidar la butxaca. En qüestió de dies, el producte s’ha fet viral gràcies a la reacció dels clients i a l’opinió de creadors de contingut a les xarxes socials. La sorpresa: una textura cremosa, un gust cítric perfecte i un preu inferior a 2 euros, difícil de trobar en altres supermercats.
Les noves postres de Mercadona que triomfen
Mercadona ha llançat un Lemon Cake que està captivant tant als fans dels seus clàssics dolços com a aquells que busquen alternatives lleugeres per a l’estiu. Es tracta d’unes postres presentades en tarrines individuals d’uns 80 grams, comercialitzades en packs de dues unitats per només 1,70 €. L’èxit rau en aconseguir un equilibri entre el gust cítric i la dolçor, evitant l’excés de sucre que sovint embafa en aquest tipus de productes. A més, la mida individual permet gaudir-ne com a caprici sense sentir-se pesat.
Gust de llimona i textura cremosa
A primera vista, sembla unes postres tradicionals de supermercat. No obstant això, en provar-les sorprenen per la seva textura suau i esponjosa, a mig camí entre una mousse i una crema lleugera. No compten amb base de galeta ni decoracions complexes, cosa que potencia la sensació de frescor i lleugeresa. Ideals per després d’un àpat copiós o com a berenar, destaquen pel toc cítric que recorda a la clàssica coca de llimona casolana. L’aroma, igualment suau, convida a menjar-les en un parell de cullerades sense resultar embafadores.
El que diuen els clients i TikTok
La febre per aquestes noves postres de Mercadona no seria igual sense l’opinió d’usuaris que les han tastades. Un dels vídeos més compartits a TikTok és del creador @edu_luque, que ha despertat comentaris de milers d’usuaris en assegurar: “No són gaire grans… en dues o tres cullerades… és boníssim, té molt gust de llimona però sense embafar”. La comunitat coincideix que, per menys de 2 euros, és difícil trobar una opció tan saborosa i fresca. Molts asseguren que ja s’ha convertit en un imprescindible de les seves compres setmanals, al nivell d’altres dolços clàssics de la cadena.
Comparat amb altres postres de Mercadona
Mercadona ja comptava amb opcions molt populars com la coca de formatge refrigerada, els iogurts cremosos o les mousses de xocolata. No obstant això, aquest Lemon Cake es diferencia per diverses raons: preu més baix que altres postres similars, format individual perfecte per consumir sense desaprofitar, gust refrescant en comparació amb postres més denses, i baix nivell de dolçor, ideal per a qui prefereix postres lleugeres. Això ha provocat que molts consumidors el comparin favorablement fins i tot amb pastissos de rebosteria artesanal.
Impacte viral i reaccions a les xarxes
Des del seu llançament, les xarxes socials s’han omplert de comentaris i ressenyes positives. Els hashtags relacionats amb Mercadona i aquestes noves postres han assolit milers de mencions en poques hores. Els usuaris destaquen no només el gust, sinó també la relació qualitat-preu, convertint-lo en un exemple més de com la cadena espanyola sap anticipar-se a les tendències de consum, oferint novetats que ràpidament es converteixen en èxits de vendes. Fins i tot alguns usuaris han començat a compartir receptes casolanes per imitar la textura i el gust del Lemon Cake, prova de l’expectació que ha generat.
Ja l’has tastat?
Les noves postres de Mercadona estan causant sensació i prometen seguir sent un dels productes estrella de l’estiu. Amb un preu inferior a 2 euros, un gust de llimona refrescant i l’allau d’opinions positives a les xarxes socials, tot apunta que serà difícil trobar-les en estoc durant les pròximes setmanes. I tu, ja les has tastades? Explica’ns la teva experiència i comparteix aquest descobriment amb qui gaudeix dels dolços frescos i lleugers. Potser és el postres que estaves esperant!