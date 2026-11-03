Veu del Consumidor
El nou postres de Mercadona triomfa per menys de 2 euros: “Té gust de llimona i enganxa”
Clara Ferrer Estrada
Clara Ferrer Estrada (Periodista)
03/11/2026 19:33

Mercadona ho ha tornat a fer. Unes noves postres acaben d’arribar als prestatges i estan revolucionant els amants dels dolços frescos. Amb un preu imbatible de 1,70 € per dues unitats, aquestes postres amb gust de llimona prometen ser el caprici de l’estiu sense buidar la butxaca. En qüestió de dies, el producte s’ha fet viral gràcies a la reacció dels clients i a l’opinió de creadors de contingut a les xarxes socials. La sorpresa: una textura cremosa, un gust cítric perfecte i un preu inferior a 2 euros, difícil de trobar en altres supermercats.

Les noves postres de Mercadona que triomfen

Mercadona ha llançat un Lemon Cake que està captivant tant als fans dels seus clàssics dolços com a aquells que busquen alternatives lleugeres per a l’estiu. Es tracta d’unes postres presentades en tarrines individuals d’uns 80 grams, comercialitzades en packs de dues unitats per només 1,70 €. L’èxit rau en aconseguir un equilibri entre el gust cítric i la dolçor, evitant l’excés de sucre que sovint embafa en aquest tipus de productes. A més, la mida individual permet gaudir-ne com a caprici sense sentir-se pesat.

Gust de llimona i textura cremosa

A primera vista, sembla unes postres tradicionals de supermercat. No obstant això, en provar-les sorprenen per la seva textura suau i esponjosa, a mig camí entre una mousse i una crema lleugera. No compten amb base de galeta ni decoracions complexes, cosa que potencia la sensació de frescor i lleugeresa. Ideals per després d’un àpat copiós o com a berenar, destaquen pel toc cítric que recorda a la clàssica coca de llimona casolana. L’aroma, igualment suau, convida a menjar-les en un parell de cullerades sense resultar embafadores.

El que diuen els clients i TikTok

La febre per aquestes noves postres de Mercadona no seria igual sense l’opinió d’usuaris que les han tastades. Un dels vídeos més compartits a TikTok és del creador @edu_luque, que ha despertat comentaris de milers d’usuaris en assegurar: “No són gaire grans… en dues o tres cullerades… és boníssim, té molt gust de llimona però sense embafar”. La comunitat coincideix que, per menys de 2 euros, és difícil trobar una opció tan saborosa i fresca. Molts asseguren que ja s’ha convertit en un imprescindible de les seves compres setmanals, al nivell d’altres dolços clàssics de la cadena.

@edu_luque

Lemon Cake! Novedad de Mercadona! 🍋 #foodie #viral #tiktokfood #asmr #fyp #foodietiktok #asmrvideo #mercadona

♬ sonido original – Edu_Luque

Comparat amb altres postres de Mercadona

Mercadona ja comptava amb opcions molt populars com la coca de formatge refrigerada, els iogurts cremosos o les mousses de xocolata. No obstant això, aquest Lemon Cake es diferencia per diverses raons: preu més baix que altres postres similars, format individual perfecte per consumir sense desaprofitar, gust refrescant en comparació amb postres més denses, i baix nivell de dolçor, ideal per a qui prefereix postres lleugeres. Això ha provocat que molts consumidors el comparin favorablement fins i tot amb pastissos de rebosteria artesanal.

Impacte viral i reaccions a les xarxes

Des del seu llançament, les xarxes socials s’han omplert de comentaris i ressenyes positives. Els hashtags relacionats amb Mercadona i aquestes noves postres han assolit milers de mencions en poques hores. Els usuaris destaquen no només el gust, sinó també la relació qualitat-preu, convertint-lo en un exemple més de com la cadena espanyola sap anticipar-se a les tendències de consum, oferint novetats que ràpidament es converteixen en èxits de vendes. Fins i tot alguns usuaris han començat a compartir receptes casolanes per imitar la textura i el gust del Lemon Cake, prova de l’expectació que ha generat.

Ja l’has tastat?

Les noves postres de Mercadona estan causant sensació i prometen seguir sent un dels productes estrella de l’estiu. Amb un preu inferior a 2 euros, un gust de llimona refrescant i l’allau d’opinions positives a les xarxes socials, tot apunta que serà difícil trobar-les en estoc durant les pròximes setmanes. I tu, ja les has tastades? Explica’ns la teva experiència i comparteix aquest descobriment amb qui gaudeix dels dolços frescos i lleugers. Potser és el postres que estaves esperant!

Mercadona

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