La primera edició de VÉRTICE, un programa de formació pràctica en intel·ligència artificial (IA) impulsat per Angelini Pharma en col·laboració amb Red SanitarIA, ha reunit més de 230 oftalmòlegs amb l’objectiu de proporcionar coneixements i eines per aprofitar les possibilitats d’aquesta tecnologia en la seva activitat professional, des d’una perspectiva crítica i responsable.
La iniciativa ha recorregut quatre ciutats espanyoles: Madrid, València, Barcelona i Sevilla. A través d’aquestes sessions, els especialistes han tingut l’oportunitat d’aprofundir en les aplicacions de la intel·ligència artificial i adquirir coneixements pràctics per integrar-la al seu dia a dia, tenint en compte tant els beneficis com les limitacions.
“La intel·ligència artificial està canviant la pràctica clínica i els oftalmòlegs volen saber com fer-la servir bé. Amb VÉRTICE, hem volgut oferir-los una formació pràctica i rigorosa que els permeti aplicar-la a la seva consulta amb seguretat. La resposta de més de 230 especialistes ens confirma que la formació és la millor manera que la innovació arribi al pacient”, ha assenyalat Albert Pharma Espanya.
Les sessions, impartides pel doctor Ignacio Alcalá Rueda, metge especialista en Otorinolaringologia i cofundador de Red SanitarIA, i José Davín Escobar, enginyer especialista en IA i cofundador de Red SanitarIA, han abordat qüestions com la formulació de consultes eficaces a eines d’intel·ligència artificial, la identificació de possibles errors.
Així mateix, la protecció de les dades personals i la confidencialitat de la informació clínica han estat altres aspectes abordats durant la formació. En aquest sentit, el programa ha posat en relleu que, tot i que la intel·ligència artificial pot contribuir a agilitzar determinades tasques i donar suport a la pràctica clínica, la seva utilització ha d’anar acompanyada d’una formació adequada i del criteri i la supervisió del professional sanitari.
En paraules del doctor Ignacio Alcalá Rueda, “la intel·ligència artificial pot ajudar l’oftalmòleg no només en la seva consulta, sinó també en la investigació i la divulgació. El primer que faria demà és portar tota l’evidència amb què treballo a una eina d’IA i preguntar-li sobre el dia a dia de la meva consulta, decidint jo amb quina evidència vull treballar”.