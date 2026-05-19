Mercadona obre a Sitges el seu nou model de ‘botiga 9’ amb més espai per a frescos

Mercadona obre la seva segona ‘Botiga 9’ a Catalunya, concretament a Sitges (Barcelona), ubicada al Mercat municipal de la localitat. Aquest nou supermercat ofereix més espai per als productes frescos i presenta millores en l’experiència de compra dels clients. La reforma, en la construcció de la qual han participat 60 proveïdors d’obra, ha suposat una inversió de 3,2 milions d’euros.
Entre les novetats principals està la reorganització integral de l’espai. Evoluciona de ser una botiga organitzada per negocis a ser organitzada per processos. D’aquesta manera, la cadena de supermercats fa un pas més en l’optimització de l’acte de compra, fent que sigui més àgil i senzill, gràcies a una organització més intuïtiva de l’assortiment. A més, afavoreix l’activitat de la plantilla de treballadors reduint els desplaçaments a l’hora de reposar i millorar la coordinació de l’equip.
Obrador Central: centralització de processos i eficiència
De la reorganització integral de l’espai neix l’Obrador Central, la zona on s’uneixen totes les àrees de preparació de productes frescos que es fan a la botiga. Aquesta centralització dels processos de tall, cocció i envasament en un mateix punt permet reforçar el compromís que la companyia manté per la màxima qualitat i frescor, donant més espai per a aquests productes en el lliure servei.
A més, ofereix una gestió més eficient dels recursos i suposa un estalvi de fins al 10 % en energia i de fins al 40 % en consum d’aigua.
Innovació i actualització tècnica de les instal·lacions
En l’àmbit d’innovació, la botiga té una sèrie de dispositius electrònics i eines col·laboratives que faciliten l’autogestió del supermercat, optimitzen la presa de decisions i agilitzen els processos de tota la cadena.
En les neveres, els murals de fred incorporen sistemes Aerofoil que minimitzen la pèrdua de fred cap als passadissos, així es millora l’eficiència energètica del refrigerador i el confort tèrmic a la botiga. A més, la companyia aposta pel CO₂ com a refrigerant, que redueix l’impacte ambiental i permet generar fred de manera més eficient i sostenible.
A tot això se suma l’actualització tècnica de les sales de màquines i la renovació d’equips, fet que garanteix un millor manteniment i més eficiència operativa a llarg termini.
Tot aquest moviment de reorganització, centralització de processos i actualització tècnica a la ‘Botiga 9’ incrementa la productivitat i eficiència de l’establiment. Una evolució de l’anterior model de botiga, coneguda com a ‘Botiga 8’, que es durà a terme entre 2026 i 2033 amb una inversió total prevista de 3.700 milions d’euros destinats a aquesta transformació.
Qualitat i excel·lència en el servei per als clients
En línia amb les noves necessitats i hàbits dels clients, la botiga inclou una zona de descans per als clients. L’horari d’obertura és de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:00 hores d’octubre a maig (horari d’hivern) i de 9:00 a 21:30 hores de juny a setembre (horari d’estiu).A més, Mercadona ha habilitat el seu servei de compra en línia a través de la pàgina web www.mercadona.es.
Amb aquesta reforma, els clients continuaran beneficiant-se de la seva coneguda estratègia SPB (Sempre Preus Baixos), amb què garanteix un cistell de la compra de qualitat contundent al preu més baix possible.