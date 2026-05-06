María Lledó liderarà l’oficina d’H/Advisors a Brussel·les i l’estratègia europea de Public Affairs d’Havas

H/Advisors ha nomenat a María Lledó com a nova chair de la seva oficina de Brussel·les, des d’on dirigirà l’estratègia d’assumptes públics europeus del advisory del grup Havas a la Unió Europea.
Lledó, fins ara vicepresidenta d’Assumptes Europeus d’H/Advisors a Espanya, assumeix el lideratge del hub europeu de la signatura global en un context marcat pel creixent pes de la regulació comunitària en l’activitat empresarial i la presa de decisions estratègiques de les companyies.
L’oficina de Brussel·les es configura com el centre de coordinació dels serveis d’assumptes europeus, i donar servei als clients globals de les 40 oficines i 1.500 professionals de l’advisory del grup.
Amb experiència prèvia com a secretària general per a la Unió Europea en el Ministeri d’afers exteriors, Lledó aporta coneixement del funcionament de les institucions comunitàries i una xarxa d’interlocució a Brussel·les. Lledó treballarà al costat de Vanessa Haumberger, que assumirà el rol de Chief Strategy Officer, i Carlos Villota, director executiu de l’estructura.
Segons Lledó, “a Brussel·les, la influència requereix anticipació, estructura i diàleg constant entre institucions, empreses i societat. El nostre objectiu és ajudar els clients a entendre l’entorn regulador i participar activament en ell amb una visió estratègica”.
Per part seva, Stéphane Fouks, president executiu d’H/Advisors i vicepresident executiu de Havas, va destacar que la integració de capacitats a Brussel·les “és un pas clau per a construir un hub europeu d’assumptes públics”, subratllant que la capital comunitària és “l’epicentre de la presa de decisions a Europa”.
El moviment es produeix en un context de creixement del mercat de Public Affairs a Brussel·les, on les principals signatures internacionals estan reforçant els seus equips i capacitats per a respondre a la creixent demanda d’assessorament en l’àmbit regulador europeu.