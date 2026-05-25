L’Institut Coordenades situa a Aminata Touré com a figura de consens per a estabilitzar el Senegal

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada considera que l’ex primera ministra senegalesa Aminata Touré emergeix com una de les principals figures de consens capaços de liderar una nova etapa d’estabilitat política i institucional al Senegal després de la crisi oberta per la ruptura entre el president Bassirou Diomaye Faye i el destituït primer ministre Ousmane Sonko.
Així ho assenyala l”Informe especial Institut Coordenades sobre Àfrica–Situació Senegal’, publicat aquest 25 de maig, en el qual la institució adverteix que les pròximes hores seran “determinants” per a definir el futur polític del país i la seva capacitat per a mantenir el seu paper com un dels principals referents d’estabilitat democràtica a Àfrica Occidental.
L’anàlisi sosté que el Senegal travessa “un dels moments més delicats de les últimes dècades” després de la destitució de Sonko i la dissolució del Govern, una crisi que coincideix a més amb creixents tensions econòmiques, pressió social i preocupació internacional sobre l’estabilitat regional.
En aquest context, l’Institut Coordenades considera que Aminata Touré reuneix elements “especialment rellevants” per a facilitar una transició institucional basada en el consens, la moderació i la credibilitat exterior. Entre ells destaca la seva experiència com a ex primera ministra i exministra de Justícia, així com la seva trajectòria internacional vinculada a organismes multilaterals i programes de governança africana.
El vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás, va afirmar que “la figura de Aminata Touré representa probablement una de les poques opcions capaces d’articular estabilitat, legitimitat democràtica i credibilitat exterior al mateix temps”.
L’informe subratlla a més que l’evolució de la crisi senegalesa tindrà impacte directe sobre l’equilibri polític i econòmic d’Àfrica Occidental, en un moment especialment sensible per a tota la regió del Sahel.