L’Institut Coordenades assenyala que Sanitat retarda i restringeix l’accés a medicaments innovadors

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA) assenyala en una anàlisi elaborada sobre l’accés a la innovació terapèutica que el sistema espanyol d’accés a medicaments innovadors presenta un retard estructural significatiu respecte als estàndards europeus.
El ICGEA indica que el temps mitjà des de l’aprovació per l’Agència Europea del Medicament (EMA) fins al seu finançament efectiu en el Sistema Nacional de Salut se situa entorn dels 600 dies, molt per sobre dels 180 dies establerts com a referència a la Unió Europea.
Afegeix que aquesta diferència situa a Espanya en una posició clarament desfavorable enfront de països com Alemanya, França o Dinamarca, on els pacients accedeixen a les noves teràpies en terminis substancialment més curts, on en determinades patologies més d’un any pot llançar situacions irreversibles
Així mateix, sosté que “des del nomenament de la ministra Mónica García es va agreujar aquesta bretxa de manera exponencial” i agrega que, encara que s’han produït millores puntuals en procediments administratius, “les dades consolidades continuen reflectint demores prolongades en la incorporació d’innovació terapèutica. Com a conseqüència, els pacients espanyols accedeixen a tractaments avançats amb un o fins i tot dos anys de retard respecte a altres ciutadans europeus”.
Segons l’Institut Coordenades, a pesar que Espanya acaba finançant una part rellevant dels medicaments aprovats a Europa “—entorn del 65% – 70% segons diferents informes—”, aquesta dada “oculta una limitació clau: més de la meitat d’aquests fàrmacs arriben amb restriccions d’ús”.
“Aquestes restriccions afecten criteris clínics, subgrups de pacients, línies de tractament o condicions hospitalàries, reduint de facto l’accés real. En comparació, països com Alemanya presenten nivells de restricció pràcticament inexistents, mentre que a Espanya s’han convertit en un mecanisme habitual de control de la despesa farmacèutica. El resultat és que molts medicaments estan disponibles solo per a una fracció dels pacients que, segons l’autorització europea, podrien beneficiar-se d’ells”, afirma.
Continua apuntant que “al costat dels retards i restriccions, s’han produït rebutjos explícits de finançament de medicaments innovadors ja aprovats a la Unió Europea. Casos recents inclouen teràpies per a l’Alzheimer en fases inicials, tractaments oncològics avançats o medicaments dirigits a malalties rares i pediàtriques. L’impacte d’aquestes decisions és especialment rellevant en àrees amb alta càrrega de malaltia. A Espanya, centenars de milers de pacients conviuen amb Alzheimer, milions estan afectats directament o indirectament pel càncer, i aproximadament tres milions pateixen malalties rares. En aquests col·lectius, l’accés primerenc a teràpies innovadores pot ser determinant en l’evolució clínica i la qualitat de vida”.
Els medicaments orfes, relata, constitueixen la categoria més afectada, amb una proporció significativa sense finançament o amb demores superiors a tres anys. Aquesta situació contrasta amb països de referència de la Unió Europea, on l’accés és més ràpid i ampli.
“El conjunt de retards, restriccions i rebutjos configura un escenari de desigualtat efectiva entre pacients espanyols i europeus. Encara que el sistema espanyol no bloqueja de forma generalitzada la innovació, sí que estableix barreres temporals i criteris clínics que limiten el seu impacte real”, sosté.
“Sota la responsabilitat del Ministeri de Sanitat, dirigit per Mónica García, el model actual prioritza el control de la despesa i l’avaluació econòmica sobre la indicació terapèutica el que té com a conseqüència una incorporació més lenta i restrictiva de les noves teràpies. Aquesta orientació, si bé respon a criteris econòmics, genera una bretxa d’accés que situa als pacients espanyols en una posició de desavantatge relatiu dins de la Unió Europea. En termes pràctics, això es tradueix en una forma de desigualtat farmacèutica: els ciutadans espanyols accedeixen més tard, i o en condicions més limitades, a tractaments que ja estan disponibles per a altres ciutadans europeus. La correcció d’aquesta bretxa constitueix un dels principals reptes del sistema sanitari en matèria d’innovació terapèutica”, continua.
“Espanya no pot permetre’s consolidar un model en el qual la innovació terapèutica arribi tard o de forma restringida. L’accés equitatiu i en temps als medicaments innovadors és un element essencial de qualitat assistencial i de cohesió social que incideix especialment a les classes amb menys capacitat material. L’actual situació genera una bretxa inacceptable amb Europa i exigeix una revisió profunda dels processos d’avaluació i finançament per a garantir que els pacients espanyols no quedin enrere”, va assenyalar Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu del ICGEA.