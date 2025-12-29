L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA) ha publicat l’Índex d’Excel·lència Hospitalària (IEH General 2025), que compleix deu anys analitzant la qualitat assistencial, la innovació i la transformació dels centres hospitalaris espanyols, tant públics com privats. Aquesta desena edició consolida lideratge ininterromput de la Fundació Jiménez Díaz (FJD), que ha encapçalat totes les edicions del IEH des de la seva creació en 2015, i la fortalesa sostinguda dels hospitals de Madrid, que ocupen quatre de les cinc primeres posicions i sumen cinc centres en el top 10.
La Fundació Jiménez Díaz torna a ocupar el primer lloc del IEH 2025, amb el que ratifica una dècada completa com el millor hospital d’Espanya. L’informe posa de manifest que cap altre centre ha mantingut un lideratge tan durador, la qual cosa converteix a aquest centre sanitari en un cas excepcional en el context europeu, “per la seva estabilitat sostenible en qualitat assistencial, innovació científica, gestió sanitària avançada i orientació estratègica de llarg termini”.
“Deu anys consecutius com a millor hospital d’Espanya demostren que l’excel·lència no és només una qüestió de resultats clínics o reputació, sinó de consistència i visió estratègica. La Fundació Jiménez Díaz ha sabut evolucionar des d’un model assistencial al de salut intel·ligent, integrant recerca, digitalització, gestió eficient i humanització de les cures”, va afirmar el vicepresident executiu del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.
Aquest model ha permès que la FJD es posicioni com a referent en diferents línies de transformació sanitària: telemedicina, hospital digital, medicina personalitzada, automatització diagnòstica, atenció al pacient crònic, intel·ligència artificial per a gestió i predicció de demanda, i noves formes d’experiència hospitalària adaptada a la realitat del pacient del segle XXI.
Durant l’última dècada, el IEH s’ha convertit en una eina de referència per als professionals sanitaris, els gestors i la comunitat científica, en oferir una visió comparativa i independent sobre l’evolució dels models hospitalaris. Cada edició ha permès observar com el sistema sanitari espanyol avança cap a un enfocament més centrat en el pacient, més digital, més eficient i amb major capacitat per a integrar recerca, sostenibilitat, gestió i atenció humanitzada.
El rànquing es basa en 2.300 enquestes a professionals sanitaris i directius del sector, integrant criteris com a qualitat assistencial, reputació mèdica, innovació tecnològica, eficiència en la gestió, experiència del pacient, digitalització, sostenibilitat del sistema i capacitat per a atreure talent.
Excel·lència sanitària de Madrid
Per desè any consecutiu, els hospitals madrilenys mantenen un protagonisme clar en el rànquing, amb cinc centres entre els deu primers, demostrant la consolidació del seu ecosistema sanitari, on la combinació entre especialització, recursos, talent mèdic i capacitat de gestió genera un marc propici per a l’excel·lència.
Enguany, la Fundació Jiménez Díaz (1r) i La Paz (2n) romanen com els dos millors hospitals d’Espanya, mentre que l’Hospital Universitari Gregorio Marañón se situa en quarta posició i l’Hospital Universitari Clínic Sant Carles es consolida en el cinquè lloc. Completa la presència madrilenya en el top 10 del rànquing l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid (8è).
“Madrid representa un model sanitari en el qual interactuen centres públics i privats que han sabut evolucionar cap a estructures intel·ligents, sostenibles, digitals i centrades en el pacient. L’excel·lència no està avui vinculada únicament a la grandària o la titularitat, sinó a la capacitat de transformar l’organització en valor real per al pacient,” va subratllar Jesús Sánchez Lambás.
Catalunya manté la seva presència en el top 10 amb quatre hospitals. Destaca com a novetat el tercer lloc de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, la seva millor posició en la sèrie històrica en el IEH i l’entrada en el top 10 de l’Hospital Universitari Sagrat Cor, que s’incorpora enguany a la classificació en desena posició. Al costat d’ells, l’Hospital Clinic de Barelona (6è) i l’Hospital Quirónsalud Barcelona (7è).
Una de les grans novetats d’aquesta edició és l’entrada de l’Hospital Universitari Reina Sofia de Còrdova (9è), que irromp per primera vegada en el top 10. El centre cordovès destaca en àrees com a medicina de trasplantaments, recerca biomèdica, experiència del pacient, medicina maternoinfantil i atenció multidisciplinària, consolidant-se com un hospital de referència en el sud d’Espanya.
Aquesta incorporació representa un canvi significatiu, ja que Andalusia torna a tenir representació en el top 10 del IEH després de cinc edicions, dominat per Madrid, Catalunya i la Comunitat Valenciana des de 2018.
“Espanya compta amb un dels sistemes hospitalaris més robustos i sòlids d’Europa, capaç de combinar excel·lència clínica, recerca mèdica avançada i una atenció orientada cada vegada més al pacient. Els nostres hospitals no sols destaquen per la seva qualitat, sinó per la seva capacitat d’adaptació a escenaris complexos com l’envelliment de la població, la cronificació dels pacients, la sostenibilitat del sistema, la digitalització o la integració de noves tecnologies sanitàries. El veritable repte ara no és només mantenir aquesta qualitat, sinó garantir que la innovació, l’eficiència i la humanització de l’atenció arribin realment als pacients i es converteixin en valor tangible per a la societat, anticipant les tendències”, va concloure Sánchez Lambás.
L’Índex d’Excel·lència Hospitalària (IEH) analitza els centres hospitalaris espanyols públics i privats amb major compromís amb la qualitat i la sostenibilitat d’un sistema de salut universal. Per a elaborar-ho, el ICGEA té en compte paràmetres com la qualitat assistencial, el servei hospitalari, el benestar i la satisfacció percebuts pel pacient, així com la capacitat innovadora, l’atenció personalitzada i l’eficiència en l’ús dels recursos assignats.