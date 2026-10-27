L’Hospital Universitari Rei Joan Carles organitza una jornada sobre cirurgia robòtica en Ginecologia

La cirurgia robòtica està ampliant les opcions de tractament de patologies ginecològiques complexes, com l’endometriosi profunda, els miomas de gran grandària o determinats tumors. La seva major precisió permet abordar intervencions difícils amb menor sagnat i dolor postoperatori, a més d’afavorir una recuperació més ràpida de les pacients. No obstant això, la seva creixent implantació també planteja un repte: garantir que els avanços tecnològics vagin acompanyats d’una formació especialitzada.
Així ho han destacat experts de diferents hospitals espanyols durant la jornada ‘Cirurgia robòtica en Ginecologia: De la teoria al quiròfan’, organitzada per l’Hospital Universitari Rei Joan Carles -pertanyent a la xarxa sanitària pública de la Comunitat de Madrid (Sermas)-. “Enfront de la laparoscòpia convencional, la plataforma robòtica ofereix una visió tridimensional ampliada en alta definició, instruments articulats que reprodueixen els moviments de la mà humana amb major rang de gir i filtrat de tremolor, així com una ergonomia superior per al cirurgià”, va explicar la doctora María de Matías Martínez, cap associada del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del centre.
Aquestes prestacions han contribuït al fet que la cirurgia robòtica hagi passat en l’última dècada d’utilitzar-se en casos molt seleccionats a incorporar-se a nombrosos hospitals. Actualment, s’empra en procediments com la histerectomia, la cirurgia reconstructiva del sòl pelvià o el tractament de càncers ginecològics com el d’endometri. No obstant això, la cirurgiana recorda que la seva indicació ha de valorar-se individualment, considerant-se les característiques de cada pacient, la complexitat de la intervenció i l’experiència de l’equip quirúrgic.
L’expansió de la cirurgia robòtica exigeix alguna cosa més a disposar d’equips avançats. La seva utilització requereix professionals amb formació específica, entrenament supervisat i una avaluació contínua dels resultats per a garantir la seguretat de les pacients.
“El veritable desafiament no radica únicament a comptar amb sistemes cada vegada més avançats, sinó a integrar-los de manera responsable en la pràctica clínica diària, realitzant una rigorosa avaluació de resultats i facilitant fòrums de partit com aquest, que promouen l’intercanvi continu d’experiències entre equips”, va manifestar De Matías.
Una de les claus d’aquest aprenentatge és conèixer com es desenvolupa una intervenció real, des de la seva planificació fins a la presa de decisions durant l’operació. Amb aquest objectiu, la jornada va incloure una cirurgia en directe amb el sistema da Vinci 5, l’últim model d’aquesta tecnologia que incorpora noves eines d’anàlisis de dades i funcions destinades a facilitar el treball del cirurgià des de la consola, i que es va incorporar a l’hospital mostoleño el desembre passat com el seu tercer robot, convertint al Rei Joan Carles en el primer hospital madrileny a comptar amb aquest nombre de plataformes quirúrgiques.
Per als qui comencen a utilitzar aquesta tecnologia, l’experiència pràctica resulta especialment important. “L’observació directa, combinada amb la simulació i la pràctica supervisada, permet als professionals més joves guanyar confiança, identificar passos crítics, reconèixer les limitacions tècniques i aprendre a utilitzar el robot amb els màxims estàndards de seguretat i eficiència”, va indicar l’especialista.
La incorporació de la cirurgia robòtica també requereix una estreta coordinació entre els diferents professionals del quiròfan. El personal d’Infermeria exerceix un paper fonamental en la preparació de la pacient, la disposició de l’instrumental i el desenvolupament de la intervenció, aspectes que resulten essencials per al bon funcionament de l’equip.
“La cirurgia robòtica és, abans de res, un treball d’equip multidisciplinari. Exigeix una coordinació mil·limètrica i una comunicació constant entre cirurgians, anestesistes i el personal d’Infermeria. Trobades com aquest ens ajuden a construir una base comuna de coneixement i a consolidar una cultura quirúrgica orientada a l’excel·lència i a la seguretat de les nostres pacients”, va manifestar la doctora.