L’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz ha superat la reacreditació Joint Commission International (JCI), una de les més exigents del món en l’àmbit sanitari, tres anys després d’haver obtingut el segell d’or JCI per a tot el centre.
Segons ha explicat, aquesta reacreditació, que confirma de nou que tota l’atenció i els processos del centre estan enfocats a la seguretat del pacient, la qualitat assistencial i la seva millora contínua, s’ha obtingut després d’una avaluació exhaustiva en què un equip d’experts internacionals ha analitzat durant una setmana tots els estàndards de qualitat de la institució, amb la participació de tot el personal en la resposta a unes 1.200 preguntes.
Entre les característiques diferencials de la Fundación Jiménez Díaz, els avaluadors van destacar la cultura de millora contínua de la seguretat i la qualitat assistencial, molt consolidada en tots els nivells de l’organització; l’excel·lència, el compromís, el talent i la passió dels seus més de 4.500 professionals; i la «combinació de la història i la maduresa d’una institució que compta amb una llarga trajectòria i l’enriquiment que aporta aquesta experiència, amb l’agilitat i la capacitat d’innovar de les noves generacions, que l’hospital aconsegueix conjugar».
Els experts van assenyalar fins a quatre casos d’excel·lència durant el procés (el doble dels exigits) i van atorgar una puntuació de 9,77, davant del 9 necessari per a la reacreditació. «En cada procés, tots els membres de l’equip hem de posar-nos d’acord en la nostra decisió; i en aquest cas, no hi ha hagut debat: la votació ha estat un sí al cent per cent», van explicar abans d’anunciar la seva decisió de recomanar a la JCI la reacreditació de l’hospital i felicitar tots els seus professionals per ser «un personal excepcional en un centre excepcional».
SEGURETAT CLÍNICA
Per a la Fundación Jiménez Díaz, aconseguir la reacreditació JCI «és un orgull enorme perquè es tracta de l’estàndard internacional més exigent en matèria de seguretat del pacient i consolida una de les nostres estratègies, la qualitat assistencial i l’excel·lència, en dues grans línies: la cultura, entesa com el compromís dels nostres professionals per intentar aplicar les millors pràctiques avalades per l’evidència; i la innovació, per la disponibilitat d’eines i sistemes, sobretot digitals, que des de la institució posem a la seva disposició i que ens ajuden a millorar aquesta seguretat clínica», va afirmar el doctor Javier Arcos, gerent de l’hospital madrileny.
«Per als nostres pacients, haver-nos reacreditat per la JCI confirma una gran seguretat en els nostres processos, que la medicina que fem en aquest hospital compleix els estàndards d’exigència i qualitat més elevats, cosa que, sumada a la reputació de la nostra institució, ajuda que confiïn cada vegada més en nosaltres», va afegir.
Després de convertir-se el 2021 en el primer hospital del món a rebre l’EFQM Global Award, el premi a l’excel·lència en gestió de més prestigi internacional, la Fundación Jiménez Díaz va decidir començar a treballar en un nou repte: acreditar-se per la JCI. Un procés que s’ha convertit en una oportunitat per reforçar la seva cultura d’aprenentatge i millora contínua en el marc del seu compromís amb la seguretat del pacient.
«Perquè el risc zero no existeix —va subratllar el Dr. Arcos—; els incidents poden passar i, de fet, passen, i això demostra que el que realment importa és estar preparats: disposar de controls eficaços, equips que sàpiguen com reaccionar, professionals capaços de coordinar la seva resposta en els moments clau…».
«Això és el que aquesta acreditació significa per a nosaltres: convertir els estàndards en pràctiques diàries que ens ajudin a reduir riscos i a reaccionar ràpidament i eficaçment quan alguna cosa va malament», va continuar, confirmant el compromís de l’hospital de no deixar mai d’aprendre i millorar perquè l’atenció sanitària que ofereix sigui cada vegada més segura: «Des de la infermera més veterana fins a l’equip de Cuina; des de Neteja fins al metge més experimentat; o des de l’equip d’Enginyeria fins a l’últim tècnic de Radiologia que s’hagi incorporat al nostre centre, tots contribueixen cada dia a millorar la seguretat de l’atenció que oferim i, per tant, la qualitat de vida de milers de persones». «Perquè l’excel·lència no és una cosa que s’assoleixi ocasionalment, sinó una cosa que decidim practicar deliberadament cada dia», va afegir, recordant una cita d’Aristòtil.
PACIENTS I PROFESSIONALS
En el mateix sentit, el Dr. Kevin Bliek, especialista del Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Fundación Jiménez Díaz, posa en valor com durant aquests anys l’hospital ha integrat els estàndards de la JCI en el seu dia a dia per millorar la seguretat dels seus procediments, la coordinació i l’eficiència i aconseguir així els millors resultats en salut per als seus pacients. També comparteix el seu orgull i el dels professionals del centre per «pertànyer a una institució que posa tant d’èmfasi en aquests estàndards d’excel·lència en qualitat i seguretat del pacient, i que els permet ser agents del canvi i avançar cap als objectius establerts en relació amb els pacients», afegeix.
Tal com va explicar Bibiana Navarro, directora de Qualitat de la Fundación Jiménez Díaz, per aconseguir-ho, «al centre, la JCI ha passat de ser un model d’avaluació a ser una manera de treballar», reforçant les figures dels responsables de seguretat i dels traçadors i implementant metodologies de suport per assegurar el compliment dels estàndards, com les observacions de tall, entre altres mesures; tot plegat, amb la participació i implicació de tots els professionals, sense els quals la reacreditació no hauria estat possible.
Aquest procés ha inclòs tant els àmbits assistencials com els no assistencials, com Sistemes de la Informació, Administració, Cuina, Neteja o Enginyeria Hospitalària. Un bon exemple són les millores liderades per aquesta última àrea que, lluny de limitar-se a l’impacte estructural, tenen un efecte clar en tots els usuaris de l’hospital, assegura el seu director, David Romera. «Aconseguir que els entorns de treball dels professionals i que l’estada dels pacients siguin tan adequats i agradables com sigui possible en termes de temperatura, il·luminació, soroll o infraestructura, també és treballar en benefici de la seguretat i la qualitat assistencial», insisteix.
«Rebre un agraïment o una felicitació per una d’aquestes mesures és meravellós», va agrair Romera, subscrivint les paraules de Beatriz Gallego, supervisora de l’Àrea Oncohematològica de l’hospital, que assegura que els pacients també són conscients de la creixent cultura JCI instaurada al centre des de fa uns anys: «Ens transmeten que perceben la seguretat de les cures que els oferim, de l’administració dels medicaments que reben i de la proximitat dels professionals». «Veuen que ens preocupem de veritat per la seva seguretat, que cada pas que fem el fem pensant de manera molt conscient en què estem fent, per què ho fem i com contribuïm amb això a millorar l’atenció que els oferim», reiterà.
Joint Commission International és l’organisme de referència mundial en seguretat del pacient i millora contínua de la qualitat assistencial, i atorga el seu segell d’or a les institucions sanitàries que compleixen els protocols més exigents en aquest àmbit, avaluant centres de salut, aplicant estàndards estrictes i certificant-ne l’excel·lència.
Per fer-ho, es basa en cinc objectius internacionals: la identificació inequívoca del pacient, la comunicació efectiva entre professionals, la millora de la seguretat dels medicaments d’alt risc, la cirurgia o el procediment quirúrgic segur, i la reducció del risc d’infeccions associades a l’atenció sanitària.
CLAUS
Amb 665 llits, més de 4.500 professionals, 26 quiròfans —que inclouen dos híbrids, tres robots Da Vinci, un robot ROSA i una RM magnètica integrada d’alt camp—, un accelerador lineal EVO, tecnologia HIFU, més de 45.000 intervencions quirúrgiques realitzades, més d’1,6 milions de consultes externes efectuades, més de 200.000 urgències ateses i més de 33.000 pacients ingressats, prop de 700 assajos clínics i 500 projectes de recerca en marxa, i una mitjana de més d’un centenar de nous residents incorporats cada any, la Fundación Jiménez Díaz fa més d’una dècada que és l’hospital d’alta complexitat de la Comunitat de Madrid més ben valorat pels pacients (Índex Global de Satisfacció) i pels professionals (Índex d’Excel·lència Hospitalària).
Juntament amb aquests reconeixements, també destaquen fites com haver estat el primer hospital del món a obtenir l’EFQM Global, el primer hospital espanyol d’alta complexitat, docent i investigador a rebre el reconeixement d’Excel·lència en Gestió EFQM 5 Stars, i el primer hospital espanyol d’alta complexitat, docent i investigador a rebre, per a tot el centre, el segell d’or de la Joint Commission International, l’acreditació de seguretat i qualitat clínica més exigent del món en l’àmbit sanitari.
Actualment, un total de 12 centres de Quirónsalud compten amb el segell d’or de la Joint Commission International: Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitari Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari La Luz, Centro Médico Teknon, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital Quirónsalud Torrevieja, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitari General de Villalba, Hospital Universitari Rey Juan Carlos i Clínica Imbanaco, a Colòmbia.
A més, el 2022 Quirónsalud va obtenir el segell d’or de la Joint Commission International Enterprise, revalidat el 2025, i es va convertir en el primer grup hospitalari del món i en la primera entitat sanitària d’Europa a aconseguir-lo; un reconeixement internacional al compromís del grup amb la millora contínua de la qualitat i la creació d’un entorn segur per al pacient en el conjunt dels seus hospitals, que reflecteix una cultura de gestió de la qualitat orientada a minimitzar els riscos i garantir la millor experiència possible per als seus pacients.