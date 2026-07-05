L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz reforça la formació en intel·ligència artificial i emocional

L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz ha reforçat la seva formació contínua amb accions dirigides a la intel·ligència artificial i intel·ligència emocional, competències cada vegada més necessàries i complementàries per a millorar la docència, pràctica clínica, autocura, comunicació i qualitat assistencial.
Segons va informar l’hospital, la Direcció d’Infermeria ha impulsat tallers d’intel·ligència emocional per a enfortir la comunicació, el treball en equip i la relació assistencial. A més, es va celebrar l’I Taller sobre Intel·ligència Artificial per a Tutors de Residents, orientat a integrar aquesta eina en la formació dels metges interns residents (MIR).
L’objectiu del taller d’intel·ligència artificial va ser actualitzar la labor de tutorització mitjançant la integració de la IA com a eina de suport docent. Es va generar un espai per a reflexionar sobre les seves possibilitats, limitacions i usos adequats en la formació sanitària especialitzada.
El professor Leandro Soriano Guillén, director de Docència, va explicar que la intel·ligència artificial pot ser una ajuda potent en la docència, però ha d’utilitzar-se amb criteri, rigor i supervisió. “El tutor ha de conèixer aquestes eines per a incorporar-les adequadament”, va aconsellar.
COMPETÈNCIES PER AL FUTUR
La jornada va concloure amb la reflexió sobre la necessitat de mantenir a l’ésser humà en el centre del procés, especialment en l’àmbit sanitari. En paral·lel, els tallers d’intel·ligència emocional ofereixen eines pràctiques per a afrontar millor el dia a dia professional.
Els tallers, impulsats des de la Direcció d’Infermeria, treballen la identificació d’emocions, l’autocura, la comunicació assertiva i la gestió de situacions complexes. Olga Martín Velasco, supervisora de Qualitat, va afirmar que aquestes eines ajuden en el desenvolupament personal i professional.
La iniciativa part de la premissa de cuidar als qui cuiden. En un hospital d’alta complexitat, els professionals enfronten situacions assistencials exigents. Disposar de recursos per a gestionar les emocions i afavorir relacions professionals sanes és clau per al benestar dels equips.
Aquests tallers no són cursos teòrics, sinó espais participatius on els professionals reflexionen sobre situacions reals, comparteixen experiències i adquireixen tècniques aplicables a l’àmbit laboral i personal.
INNOVACIÓ I COMPETÈNCIES HUMANES
Amb aquestes accions, la Fundació Jiménez Díaz aprofundeix en la seva línia de desenvolupament professional que combina innovació tecnològica i competències humanes. La intel·ligència artificial obre noves possibilitats per a la docència, recerca i gestió del coneixement.
D’altra banda, la intel·ligència emocional enforteix la comunicació, el treball en equip i la relació assistencial. Totes dues dimensions responen a la realitat d’un entorn sanitari que exigeix professionals tècnicament preparats i dotats d’habilitats relacionals i emocionals.
D’aquesta manera, la Fundació Jiménez Díaz continua impulsant una formació integral dels seus professionals, orientada a l’actualització científica i tecnològica i al desenvolupament de competències que repercuteixen en la qualitat assistencial i el benestar dels equips mèdics.