Les organitzacions de prevenció del suïcidi exigeixen als partits un pacte d’estat davant les pròximes eleccions

Cinc organitzacions especialitzades en prevenció del suïcidi, Hablar Salva, la Fundació ANAR, el Telèfon de l’Esperança, La Barandilla i l’Associació Sara Jiménez, van fer una crida a totes les formacions polítiques perquè es comprometin amb un “Pacte per la Vida”, una proposta de pacte d’estat per la Prevenció del Suïcidi que es garanteixi una prevenció continuada.
Van indicar que a Espanya es van registrar 3.808 morts per suïcidi el 2025, segons dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), fet que suposa que prop d’11 persones moren al dia per aquest motiu. El suïcidi és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 29 anys i, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per cada mort es produeixen almenys 20 intents, més de 200 temptatives diàries, una realitat que afecta milers de persones i famílies.
Les organitzacions recorden que el suïcidi es pot prevenir. Models internacionals com el de França demostren que amb polítiques estables i pressupostos finalistes es redueixen les morts un 20%. Per tot això, després del consens assolit pels grups parlamentaris la legislatura passada al Congrés, les entitats demanen als partits polítics ferms compromisos que es tradueixin en un pacte d’estat per a la prevenció del suïcidi amb desenvolupament legislatiu vinculant.
Per això han enviat una carta als principals partits polítics per sol·licitar reunions amb els seus responsables de Sanitat i Educació i presentar ’11 compromisos per la vida’, en referència a les prop d’11 morts diàries per suïcidi a Espanya. Reclamen un pacte d’estat específic que garanteixi una atenció àgil i continuada davant de situacions de risc, sense llistes d’espera de mesos. Entre les propostes destaquen el finançament estable, el reforç dels professionals, l’atenció sense llistes d’espera, l’educació emocional des de la infància i les campanyes de sensibilització per trencar el silenci i fomentar una comunicació responsable.
“En plena precampanya electoral veiem com sorgeixen temes importantíssims en el debat polític, però les persones que travessen situacions de patiment extrem segueixen sense tenir veu. Volem que la prevenció del suïcidi també estigui present a les propostes dels partits. Cal parlar-ne i, sobretot, de les mesures i compromisos per prevenir-ho”, ha manifestat Vicky Nieto, presidenta.
“Els partits polítics ja van demostrar que es poden posar d’acord quan la societat ho reclama. Ho van fer amb la reforma de la Constitució i amb la Llei ELA. Però i del suïcidi, què? També hi va haver consens i, això no obstant, seguim esperant que es tradueixi en compromisos reals.
Compromisos
La iniciativa suposa un nou pas per a Hablar Salva, el moviment impulsat el maig del 2026 per Vicky Nieto després de perdre el seu fill de 24 anys per suïcidi. Després de reclamar al Ministeri de Sanitat una campanya estatal de prevenció i llançar al setembre ‘L’Última Foto’, acompanyada de l’acte simbòlic ‘Un Minut de No Silenci’ davant del Congrés dels Diputats, el moviment trasllada ara la seva reivindicació a l’àmbit polític per convertir la sensibilització en compromisos concrets.
“Vam començar demanant que es parlés del suïcidi i que es posés en marxa una campanya estatal de prevenció. Després vam demostrar que era possible trencar el silenci amb ‘La Última Foto’. Ara volem que aquesta conversa es tradueixi en compromisos. Perquè de poc serveix animar algú a demanar ajuda si després ha d’esperar per rebre-la. Per això demanem, amb això, demanem. va assenyalar Vicky Nieto.
Les organitzacions alerten de l’increment de situacions de risc entre menors i joves, així com de les dificultats que troben moltes famílies per accedir a una atenció especialitzada. Des de la Fundació ANAR assenyalen que “fa 10 anys les trucades per intent de suïcidi al telèfon d’atenció al menor eren anecdòtiques. Avui són la majoria; només el 2025 ha atès més de 6.000 casos de risc en nens i nenes, cada vegada més joves, molts amb tan sols 12 anys”.
Un exemple, van indicar, és el de Lucía, una noia que va travessar una crisi suïcida als 15 anys. Tot i que la primera valoració es va produir en set dies, la segona cita es va demorar tres mesos. La família va poder recórrer a teràpia privada per garantir la continuïtat de l’atenció. Avui estudia Psicologia i transmet un missatge d’esperança: “Amb ajuda es pot tirar endavant. El suïcidi es pot prevenir”.
Les entitats recorden que, encara que en els darrers anys s’han produït avenços en matèria de salut mental, les situacions de risc suïcida requereixen una resposta específica, primerenca i continuada. Una crisi no pot quedar sense seguiment durant mesos per manca de recursos assistencials. Les entitats consideren que el Pla d’Acció per a la Prevenció del Suïcidi 2025-2027 representa un primer pas, però reclamen més finançament, més professionals i una resposta coordinada que eviti les desigualtats territorials.
Per a aquestes associacions aquest pla va ser un començament, però va resultar clarament insuficient. No s’han resolt les llistes d’espera ni la carència crònica de professionals. Tenim la ràtio més baixa de tot Europa (5 psicòlegs per cada 100.000 habitants davant dels 18 de la mitjana europea). La salut mental continua depenent del codi postal i dels recursos personals.
Campanyes
Juntament amb el reforç de l’atenció sanitària, les organitzacions consideren necessari impulsar campanyes estatals de sensibilització i prevenció del suïcidi, sostingudes en el temps i dirigides al conjunt de la societat, amb una atenció especial a la infància, l’adolescència i els joves.
L’objectiu és trencar el silenci, reduir l’estigma que encara envolta el suïcidi i facilitar que les persones que travessen situacions de patiment emocional en puguin parlar i demanar ajuda. També reclamen incorporar l’educació emocional als centres educatius i formar docents, famílies i professionals per detectar senyals de risc i saber com acompanyar.
Les entitats plantegen, a més, promoure una comunicació responsable als mitjans i plataformes digitals, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, i reforçar la difusió dels recursos d’ajuda disponibles.