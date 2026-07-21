El desenvolupament de l’edge computing està guanyant pes com una solució per processar i gestionar dades més a prop del lloc on es generen, en entorns com fàbriques, hospitals, ports o ciutats. L’augment de la demanda de serveis digitals en temps real i la necessitat de tenir més control sobre la informació crítica estan impulsant aquesta arquitectura, que complementa els models tradicionals basats en centres de dades centralitzats.
L’expansió de la intel·ligència artificial, l’Internet de les Coses (IoT), el 5G i l’automatització industrial està multiplicant el volum de dades que cal analitzar amb baixa latència i alts nivells de seguretat. En aquest context, l’edge computing permet apropar la capacitat de càlcul i emmagatzematge al punt on es generen les dades, reduint els temps de resposta i evitant que tota la informació hagi de viatjar fins al núvol.
La Comissió Europea ha incorporat aquesta tecnologia als objectius de la Dècada Digital i preveu desplegar almenys 10.000 nodes edge climàticament neutres i altament segurs a la Unió Europea abans del 2030. Brussel·les defineix aquests nodes com recursos de computació capaços d’oferir latències inferiors als 20 mil·lisegons i situats físicament més a prop dels usuaris que els centres de dades cloud tradicionals.
Segons la Comissió Europea, el desplaçament progressiu de dades i serveis digitals cap a l’extrem de la xarxa forma part d’una arquitectura de computació cada vegada més distribuïda. En aquest model, una part creixent del processament es realitza en dispositius intel·ligents propers als usuaris, fet que converteix la combinació entre cloud i edge en un element estratègic per a empreses i administracions públiques.
En l’àmbit industrial, diferents organismes tecnològics destaquen el paper de l’edge computing per facilitar aplicacions que requereixen respostes immediates, com l’anàlisi de vídeo, els vehicles connectats, els drons, la realitat augmentada o els serveis urbans avançats. L’organisme europeu d’estandardització ETSI assenyala que el multi-access edge computing ofereix capacitats similars al núvol però situades a la vora de la xarxa, amb baixa latència i gran capacitat de transmissió de dades.
Més enllà de la velocitat de resposta, aquesta tecnologia també aporta avantatges en matèria de privacitat, resiliència i eficiència. L’aliança industrial 5G-ACIA destaca que apropar el processament al lloc on es genera la informació permet reduir l’ús d’ample de banda, executar aplicacions intensives en càlcul i millorar la fiabilitat dels sistemes, especialment en entorns com fàbriques connectades, manteniment predictiu, control de qualitat o automatització de processos.
ESPANYA AVANÇA EN EL DESPLEGAMENT
Espanya ja compta amb diversos projectes orientats a aquesta nova generació d’infraestructures digitals. Telefónica va anunciar al juny la finalització del desplegament de 17 nodes edge computing distribuïts pel territori espanyol, amb l’objectiu d’apropar capacitat de computació i serveis digitals a empreses, administracions i ciutadans.
El president de Telefónica Espanya, Borja Ochoa, ha defensat que “les xarxes són crítiques per al país i la base de la seva sobirania digital”, i ha destacat que la companyia treballa en serveis digitals sobirans que combinen xarxes, ciberseguretat, intel·ligència artificial, cloud i edge computing.
Segons Ochoa, la sobirania digital i de les dades no depèn només d’on s’emmagatzema la informació, sinó també de saber “on són les dades, qui les processa, qui les protegeix i qui té l’última paraula”. Aquesta visió situa l’edge computing no només com una eina per reduir la latència, sinó com una capa d’infraestructura que reforça el control del dada, l’operació local i l’autonomia tecnològica.
El desplegament espanyol també avança mitjançant col·laboracions industrials. Nokia ha anunciat que proporcionarà solucions de xarxa preparades per a la intel·ligència artificial als centres de dades edge de Telefónica a Espanya. Aquestes infraestructures permetran donar suport a serveis d’IA, cloud telco i nous casos d’ús en sectors com la sanitat, l’educació, la indústria i les administracions públiques.
Amb l’augment dels serveis digitals en temps real, l’edge computing es perfila així com una infraestructura essencial per a una nova etapa de digitalització, en què la proximitat de les dades, la seguretat i la capacitat de resposta seran factors clau per a la competitivitat.