L’augment dels viatges augmenta la preocupació per la durada de la bateria

L’augment dels viatges i desplaçaments, com a resultat de la tornada a la normalitat, també està suposant un augment en els requeriments de major autonomia en les comunicacions mòbils. El nombre de viatges dels residents a Espanya ha augmentat un 55% durant els sis primers mesos de 2022, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons dades d’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Segons un estudi realitzat per OPPO, marca de dispositius intel·ligents, i Toluna, companyia especialitza en recerca en línia, el 95,6% dels espanyols manifesta preocupació per la bateria del seu mòbil, la qual cosa fins i tot arriba a generar un cert nivell d’ansietat a prop d’un terç d’ells (36,9%).

Això reflecteix una creixent nomofobia (sensació d’angoixa o de por irracional a no tenir a prop el telèfon mòbil), que confessa sentir més del 40% dels consultats en aquest informe.

Per aquesta raó, la capacitat de la bateria i la càrrega ultraràpida són per al 68,63% dels usuaris de telèfons intel·ligents alguns dels principals requisits a l’hora d’adquirir un nou dispositiu mòbil.

A més de la càrrega ràpida, per als usuaris també és important una major vida útil dels seus telèfons intel·ligents i bateries. Així ho afirma la pràctica majoria dels espanyols enquestats (99%), que manifesta el desig que la bateria del seu mòbil duri més anys.

És una cosa rellevant en termes de sostenibilitat i cura mediambiental, ja que al llarg d’aquesta dècada es preveu un creixement exponencial en la demanda mundial de bateries d’ions de liti, a causa de l’augment d’equips electrònics, com els telèfons intel·ligents, així com dels vehicles elèctrics, entre altres.

Cal destacar que OPPO, coautor d’aquest est estudio, dedica el 25% de la seva plantilla al departament de R+D a més de disposar de 6 instituts de recerca. Un dels punts on se centren els esforços d’aquests centres de recerca és en la càrrega ràpida, OPPO VOOC, que es va desenvolupar per primera vegada en 2014 i que en 2016 va passar a denominar-se SUPERVOOC TM, tecnologia que ha anat evolucionant fins al dia d’avui. Igualment, ha desenvolupat la tecnologia Battery Health Engine, que fa possible que la bateria mantingui el 80% de la seva capacitat original després de fins a 1.600 cicles de càrrega, duplicant l’estàndard de la indústria.