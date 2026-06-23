L’Audiència Provincial de Madrid, Secció 18a, ha desestimat íntegrament el recurs d’apel·lació interposat per l’Athletic Club i el Real Madrid CF contra la sentència que ja havia rebutjat la seva demanda contra LALIGA en relació amb els acords aprovats per l’Assemblea General Extraordinària del 10 de desembre de 2021.
La resolució confirma la sentència dictada pel Jutjat núm. 15 de la Secció Civil del Tribunal d’Instància de Madrid el 19 de febrer de 2024 i avala la validesa dels acords impugnats, imposant a més les costes de la segona instància als clubs apel·lants.
La sentència rebutja que l’operació impliqui una cessió dels drets audiovisuals a CVC i recorda que els clubs continuen sent titulars d’aquests drets, sense perjudici de la comercialització conjunta atribuïda legalment a LALIGA. Així mateix, l’Audiència considera que l’aportació realitzada per CVC s’articula mitjançant un contracte de comptes en participació destinat a finançar els clubs adherits, millorar la competició i maximitzar el resultat de la comercialització dels drets audiovisuals.
La Sala també descarta que els clubs no adherits a l’operació hagin d’assumir-ne els costos, en concloure que el mecanisme previst garanteix la neutralitat econòmica per a aquests. En particular, la sentència assenyala que els clubs no adherits no han de suportar les despeses derivades de l’operació i que el risc d’impagament correspon, si escau, als clubs adherits.
L’Audiència Provincial rebutja igualment les al·legacions relatives a una suposada manca d’informació, en considerar acreditat que LALIGA va posar a disposició dels clubs la documentació necessària, va oferir reunions per resoldre dubtes i va permetre examinar documentació addicional amb assessors. La resolució conclou que els clubs van disposar d’informació suficient per adoptar una decisió fonamentada sobre els acords sotmesos a l’Assemblea.
La sentència també confirma que la creació de la societat filial LGI s’emmarca en la capacitat d’autoorganització de LALIGA i no buida de contingut les seves funcions essencials, ja que LALIGA manté les facultats de comercialització, gestió i organització de la competició. A més, l’Audiència destaca que LALIGA conserva més del 91% del capital social de LGI i el dret a nomenar la majoria dels seus consellers, fet que confirma el manteniment del control sobre aquesta entitat.
LALIGA valora positivament aquesta resolució, que suposa un nou aval judicial als acords amb CVC, reforça la seva seguretat jurídica i confirma la correcció legal d’una operació estratègica orientada a enfortir la competició, donar suport als clubs i maximitzar el valor dels drets audiovisuals del futbol professional espanyol.