Els clubs de LALIGA van incrementar els seus ingressos comercials un 22% durant la temporada 2024/25, el creixement més elevat registrat entre les cinc grans competicions europees i per sobre del 13% de la Premier League i del 12% de la Bundesliga, segons l’estudi Annual Review of Football Finance 2026, elaborat per Deloitte.
En concret, els ingressos comercials dels equips espanyols van assolir els 1.562 milions d’euros, prop de 300 milions més que la temporada anterior. L’informe relaciona aquest avanç amb l’augment de l’activitat de patrocini i marxandatge, i destaca operacions com la renovació de l’acord entre el FC Barcelona i Nike, el primer exercici complet d’explotació comercial del remodelat Santiago Bernabéu i la incorporació d’HP com a primer patrocinador de la màniga de la samarreta del Reial Madrid.
L’impuls del negoci comercial va contribuir al creixement dels ingressos totals de LALIGA, que van augmentar un 9%, dels 3.764 milions fins als 4.106 milions d’euros. Aquesta evolució va superar l’increment del 8% registrat per la Premier League durant el mateix exercici, tot i que la competició anglesa va mantenir un volum de facturació agregat superior.
Aquest creixement s’emmarca en una política econòmica orientada a compatibilitzar l’expansió dels ingressos amb la sostenibilitat financera dels clubs. El sistema de control econòmic de LALIGA busca adaptar la despesa de cada entitat a la seva capacitat real, mentre que iniciatives com LALIGA Impulso afavoreixen inversions en la modernització dels estadis, la digitalització, la internacionalització i l’obertura de noves línies de negoci.
El mercat del futbol europeu va superar per primera vegada la barrera dels 40.000 milions d’euros d’ingressos i va arribar als 40.200 milions durant la temporada 2024/25, un 6% més que els 38.000 milions del curs anterior. Dins d’aquest mercat, els clubs de les cinc grans lligues —Premier League, Bundesliga, LALIGA, Serie A i Ligue 1— van generar conjuntament 21.600 milions d’euros. En aquest context, LALIGA va ser, juntament amb la Bundesliga, una de les dues úniques grans competicions que van tancar l’exercici amb beneficis agregats abans d’impostos, amb un resultat positiu de 28 milions d’euros.