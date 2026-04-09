LALIGA reforça les seves accions en la lluita contra l’odi amb un acord amb el Govern de Catalunya

LALIGA ha signat un acord de col·laboració amb el Govern de Catalunya per a impulsar campanyes de sensibilització dirigides especialment als joves i a l’entorn educatiu, social i esportiu. El conveni, subscrit al costat dels departaments d’Igualtat i Feminisme i d’Esports, permetrà ampliar l’abast d’iniciatives com LALIGA VS ODI i LALIGA VS BULLYING, reforçant l’estratègia de l’entitat per a promoure valors de respecte, inclusió i convivència dins i fora dels estadis. El director d’Assumptes Públics i Relacions Institucionals de LALIGA, José Montero, va destacar que l’organització “creu fermament en el poder de l’esport com a eina de transformació social” i va subratllar que aquesta aliança reforça el seu compromís enfront de fenòmens com el racisme, l’assetjament o la discriminació, especialment entre els més joves.
L’acord contempla la difusió de campanyes de responsabilitat social a través de múltiples canals, incloent-hi la seva promoció en català, amb l’objectiu d’arribar a un major nombre de ciutadans i reforçar la conscienciació social.
La col·laboració s’emmarca en un context més ampli d’acció institucional en el qual LALIGA es posiciona com a soci estratègic de les administracions públiques per a avançar cap a un esport més inclusiu. En aquest sentit, l’entitat forma part del pla d’acció impulsat pel Govern per a prevenir i combatre el racisme i els discursos d’odi en l’àmbit esportiu, que inclou mesures com l’adhesió de federacions, clubs i entitats a una Carta de compromís per la convivència, el respecte i la igualtat.
Així mateix, aquest impuls institucional connecta amb el desenvolupament del futur Pacte Nacional contra els Discursos d’Odi, liderat pel Departament d’Igualtat i Feminisme, que busca implicar administracions, organitzacions socials i actors clau, entre els quals es troba LALIGA, en una resposta coordinada enfront d’aquest fenomen. L’objectiu és generar una estratègia conjunta que permeti prevenir, detectar i actuar contra els discursos d’odi en tots els àmbits de la societat.
A més, la signatura de l’acord s’ha acompanyat de la celebració a Barcelona de la jornada “Contra l’odi: polítiques públiques, acció esportiva i compromisos reals”, que ha reunit representants institucionals i de l’àmbit esportiu per a avançar en mesures concretes contra aquestes conductes. Una trobada que ha comptat amb la presència d’experts com Marta Gloria, fiscal delegada de la Unitat de Delictes d’Odi i Discriminació de Catalunya, i professionals de l’esport com Alberto Edjogo-*Owono, exfutbolista i comentarista de televisió, i Cindy Lima, exjugadora professional de bàsquet, entre altres.
Amb aquest acord, d’un any de durada, LALIGA va indicar que reforça el seu posicionament com a motor de canvi social en l’esport i aferma el seu paper en la construcció d’un entorn esportiu lliure d’odi, alineant la seva estratègia amb les polítiques públiques i els marcs institucionals que busquen una resposta global i efectiva enfront d’aquesta problemàtica.