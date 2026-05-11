LALIGA llança ‘GOALITOS’, una sèrie infantil impulsada per intel·ligència artificial

LALIGA acaba d’estrenar el primer episodi de ‘GOALITOS’, la seva primera sèrie infantil original. Aquest projecte d’animació combina entreteniment, educació i tecnologia avançada d’intel·ligència artificial generativa per a oferir un espai dedicat als més joves, reforçant al mateix temps els valors de l’esport en un entorn segur i atractiu.
La sèrie es distribuirà setmanalment a través dels broadcasters de LALIGA, els seus canals propis i plataformes digitals, incloent-hi una pàgina específica en la web de LALIGA, així com el seu canal de YouTube (a través de youtube.com/goalitos) i altres entorns dins del seu ecosistema digital.
Desenvolupada a través de WSC Sports’ WSC Studios, l’estudi de contingut i IP impulsat per IA, GOALITOS representa un nou model de creació de contingut esportiu original. En integrar l’aposta de LALIGA per la innovació i la connexió amb audiències joves juntament amb l’experiència editorial i creativa de WSC Studios, el projecte permet desenvolupar narratives escalables, multilingües i dissenyades per a una distribució global, fomentant un engagement recurrent amb noves generacions d’aficionats.
‘GOALITOS’ es produeix en espanyol, anglès i àrab, i segueix a tres personatges animats, Rafa, Lluna i Max, que somien amb convertir-se en futbolistes professionals. Cada episodi, de cinc minuts de durada i publicat cada divendres, combina l’actualitat de LALIGA amb seccions dinàmiques i educatives adaptades al públic infantil. El format activa tot l’ecosistema digital de LALIGA mitjançant clips, teasers, contingut vertical, integracions en apps i elements interactius com a reptes i quizzes.
“En LALIGA portem anys apostant per la tecnologia com un eix estratègic de transformació. Amb ‘GOALITOS’ fem un pas més enllà: utilitzem la intel·ligència artificial per a crear contingut educatiu, atractiu i específicament dissenyat per a un públic infantil, transmetent els valors de l’esport en un format pensat per a ells. Volem ser pioners en la indústria oferint un espai dedicat als més joves, amb la màxima qualitat i el suport de partners tecnològics líders”, va afirmar Jorge de la Vega, CEO de LALIGA.
La intel·ligència artificial és present en tot el procés creatiu i de producció de la sèrie. Gràcies a la tecnologia de WSC Sports i la seva Large Sports Model, el flux de treball abasta des del desenvolupament narratiu basat en dades esportives, la generació automatitzada de highlights, l’animació de personatges, l’ús de models avançats de text-*to-*speech amb veus infantils llicenciades, la producció multilingüe, l’autoformat per a diferents plataformes i l’adaptació gràfica dinàmica. Els sistemes automatitzats de traducció, doblatge i localització garanteixen la coherència narrativa i la rellevància cultural en tots els mercats.