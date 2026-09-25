LaLiga, la Premier, la Bundesliga i el Calcio van denunciar aquest divendres el que consideren abusos de poder de la FIFA; van criticar les decisions i la manera d’actuar del seu president, Giovanni Infantino, i van exigir emprendre reformes profundes en aquest organisme.
En un comunicat conjunt signat pels màxims responsables de les quatre lligues més importants d’Europa, assenyalen que, si bé el Mundial «pot ser la màxima expressió del nostre esport», els seus fonaments se sostenen, «setmana rere setmana, en estadis plens i comunitats locals, gràcies a la dedicació de jugadors, aficionats, clubs i lligues de tot el món».
Indiquen que en els darrers anys els fonaments històrics del futbol s’han vist amenaçats per un problema fonamental de governança, ja que «el president de la FIFA ha promogut activament iniciatives abusives en lloc de protegir el futbol davant d’aquestes. I encara que les parts interessades del futbol van aconseguir finalment que es retirés el projecte FIFA Forward Enterprise (FFE), les condicions que en van propiciar l’aparició continuen vigents».
La proposta del president de la FIFA apostava per la creació d’una empresa subsidiària propietat de l’entitat per centralitzar i gestionar els drets comercials i de competicions, i vendre’n una part a inversors externs.
Les quatre lligues exigeixen una reforma profunda de la governança que «restableixi límits constitucionals clars dins de la FIFA» i garanteixi, entre altres qüestions, que els assumptes disciplinaris individuals romanguin inequívocament protegits davant de qualsevol ingerència política. A més, es pregunten si el president de la FIFA ha de concentrar simultàniament «tant poder regulador, comercial i polític sense contrapesos efectius», inclòs l’acord de les parts afectades.
Davant d’aquests fets, assenyalen que alcen conjuntament la veu, com a membres fundadors de European Leagues i de la World Leagues Association, perquè consideren que «l’expansionisme incessant de la FIFA afecta tothom».
Recorden que al voltant de l’1% dels futbolistes professionals del món participa en la Copa del Món de la FIFA, mentre que la resta de jugadors i els seus clubs deixen de competir quan s’aturen les lligues nacionals.
DECISIONS UNILATERALS
Tanmateix, destaquen que quan la FIFA adopta «unilateralment decisions de gran abast que ens afecten directament», per exemple, en ampliar el Calendari Internacional de Partits (IMC, per les seves sigles en anglès) i prolongar els períodes durant els quals s’han d’interrompre les competicions nacionals, les parts més afectades no participen de manera efectiva en el procés de decisió.
«Una governança de la FIFA que concentra en un sol càrrec un poder regulador, comercial i polític sense contrapesos, alhora que relega les parts afectades a un simple paper consultiu, no és adequada per al seu propòsit. En els darrers anys, la jurisprudència internacional ha subratllat reiteradament la mateixa idea: els òrgans rectors de l’esport poden regular el nostre joc, però el seu poder no és il·limitat», afegeixen.
Defensen que quan la FIFA organitza competicions també ha de neutralitzar un conflicte d’interessos inherent mitjançant normes i criteris transparents, objectius, no discriminatoris i proporcionats, adoptats de manera inclusiva i sotmesos a una revisió independent efectiva.
Afirmen que la denúncia relativa al Calendari Internacional de Partits presentada per les lligues davant la Comissió Europea l’octubre del 2024 és conseqüència d’un marc de governança deficient, «en què la FIFA pot utilitzar la seva autoritat reguladora per promoure els seus propis objectius comercials sense tenir en compte l’impacte sobre la sostenibilitat econòmica i social de les competicions nacionals, que afecta totes les parts interessades».
PROPOSTA
Per això, reclamen una nova estructura de governança per a l’organisme rector mundial del nostre esport que sigui transparent, objectiva, proporcionada i inclusiva, i que se sustenti en tres compromisos fonamentals: atorgar a les parts afectades un paper real en la presa de decisions, garantir una presa de decisions basada en dades objectives i protegir la funció reguladora de la FIFA davant de la seva funció comercial.
Proposen que la FIFA creï un òrgan permanent que representi les principals parts interessades, incloses les federacions nacionals, les lligues, els clubs i els jugadors del futbol masculí i femení, i que rebi informació completa sobre les noves iniciatives i exerceixi un paper rellevant en el procés de presa de decisions. A més, per a les decisions relatives, entre altres qüestions, al calendari, l’ocupació, les competicions i els actius essencials del futbol, s’haurà d’exigir l’acord dels grups directament afectats.
Així mateix, reclamen que tota proposta de gran abast de la FIFA parteixi d’una justificació clarament definida, dades que la sustentin i una avaluació independent, publicades abans que s’adopti qualsevol decisió. Aquesta anàlisi haurà d’abastar jugadors, clubs, lligues i aficionats, i avaluar l’impacte sobre totes les parts interessades i sobre el desenvolupament del futbol. S’haurà d’examinar una varietat d’opcions i les decisions finals hauran d’anar acompanyades d’explicacions públiques.
A més, reclamen que la funció de la FIFA com a regulador i garant del futbol es protegeixi davant de la seva funció comercial com a organitzadora mundial de competicions mitjançant sòlides salvaguardes institucionals que preservin la confiança, la legitimitat i la rendició de comptes. Els òrgans responsables de l’ètica, la supervisió financera i els processos electorals han de comptar amb nomenaments, pressupostos i competències veritablement independents de l’administració i la presidència de la FIFA. «Aquestes reformes garantiran que els drets sobre les principals competicions de la FIFA, inclosa la Copa del Món, es custodiïn en benefici de tot el futbol».
Finalment, animen els candidats a la presidència de la FIFA a donar suport a aquests principis i a convocar, dins dels primers 100 dies del pròxim mandat presidencial, una Convenció sobre Governança presidida per una persona independent, en què estiguin representades les federacions membres i el conjunt de la comunitat del futbol, i que tingui el mandat de presentar públicament les seves conclusions en un termini de sis mesos.
També sol·liciten que tots els candidats a la presidència de la FIFA publiquin el seu propi programa de reformes, se’n debati el contingut i respectin unes normes electorals «justes». I afegeixen: «Els recursos financers, jurídics, de comunicació i de màrqueting de la FIFA, així com els seus fons per al desenvolupament del futbol, han de mantenir una estricta neutralitat i no generar en cap cas un avantatge electoral per a cap candidat. Convidem les confederacions, federacions nacionals, lligues, clubs, sindicats de jugadors, grups d’aficionats i autoritats públiques de tots els continents a sumar-se a aquesta causa donant suport a aquests principis».