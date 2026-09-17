Luis Figo, Marcelo Vieira, Rivaldo i Javier Mascherano tornaran a trepitjar el terreny de joc aquest dimecres a LaLiga FC27 Matchday, un partit d’exhibició que reunirà a Nova York quatre llegendes del futbol internacional i creadors de contingut procedents d’Espanya, el Regne Unit, el Brasil, els Estats Units, el Japó i Turquia, a més de la regió MENA.
El partit, organitzat per LaLiga i EA Sports amb motiu del llançament mundial d’EA Sports FC 27 i emmarcat en l’aliança estratègica Transforming the Game entre totes dues companyies, començarà a partir de les 19.00 hores CET i es podrà seguir en directe a través dels entorns digitals de LaLiga.
Amb aquesta cita, LaLiga porta al terreny de joc una fórmula que ja ha demostrat la seva capacitat de connectar amb audiències globals: combinar el prestigi i la narrativa de les seves llegendes amb l’abast i la proximitat dels creadors que avui marquen la conversa futbolística a les xarxes socials. El resultat és un partit que es juga tant per a l’aficionat que segueix el futbol des de l’estadi com per al que el viu a través d’una pantalla, i que situa LaLiga al centre de la conversa global en un dels moments de més exposició mediàtica per a EA Sports FC 27.
Els participants es dividiran en dos equips, Green Team i Coral Team, capitanejats respectivament per Javier Mascherano i Marcelo Vieira. Llegendes i creadors internacionals competiran plegats en un partit d’exhibició, arbitrat per David Suárez i Javi Bridge, que traslladarà al terreny de joc l’emoció i el component competitiu d’EA Sports FC 27.
El Green Team està format per Javier Mascherano (capità), Rivaldo, xBuyer, KSI, Ali Moussa, Taiyo Jr i Aycan Yanaç; i el Coral Team, per Marcelo Vieira (capità), Luis Figo, Eric Buyer, Luva de Pedreiro, Marlon, Lucii i Melu Bertetti. Els àrbitres seran David Suárez i Javi Bridge.
La retransmissió permetrà seguir en directe el desenvolupament del partit, les interaccions entre els seus protagonistes i els seus moments més destacats, apropant l’experiència als aficionats de diferents mercats a través dels entorns digitals de LaLiga.
L’‘streaming’ es podrà seguir en aquest enllaç i sumar-se a la conversa a les xarxes socials mitjançant l’etiqueta #FC27MATCHDAY.
«LaLiga FC27 Matchday reflecteix la nostra voluntat de crear experiències que connectin el futbol amb les noves formes d’entreteniment. Aquesta cita també és un reflex de la solidesa de la nostra aliança estratègica amb EA Sports, amb la qual fa anys que treballem per transformar l’experiència del futbol dins i fora del terreny de joc. Reunir a Nova York llegendes i creadors de diferents regions ens permetrà celebrar el llançament d’EA Sports FC 27 amb una comunitat global que viu el futbol tant dins com fora del terreny de joc», ha assenyalat Jorge de la Vega, director general de Negoci de LaLiga.
BROTXA FINAL DE FC27 WORLD PREMIER
El partit d’exhibició serà l’activació de LaLiga dins de FC 27 World Premier, l’esdeveniment internacional organitzat per EA Sports durant tota la jornada per celebrar el llançament mundial d’EA Sports FC 27.
La programació reunirà figures del futbol, creadors de contingut, mitjans de comunicació i aficionats en una experiència que combina la presentació del videojoc amb activacions al seu voltant al llarg del dia. LaLiga FC27 Matchday posa el colofó a aquesta jornada traslladant el seu univers competitiu al terreny de joc a partir de les 19.00 hores CET.
LaLiga FC27 Matchday forma part de Transforming the Game, el propòsit compartit per LaLiga i EA Sports per transformar l’experiència del futbol mitjançant la innovació, l’impacte social i la connexió amb noves audiències.
Aquesta aliança estratègica, que ja ha impulsat activacions com Retro Matchday, amplia ara el seu terreny de joc amb formats que uneixen el futbol real i l’univers digital. Amb aquesta cita a Nova York, EA Sports FC 27 estén la seva experiència més enllà del videojoc i converteix el llançament en un punt de trobada entre talent futbolístic, creadors de contingut i aficionats d’arreu del món.