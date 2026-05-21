LALIGA i Bundesliga marquen el camí en sostenibilitat financera enfront de les altres grans lligues europees

LALIGA ha fet balanç davant els mitjans de la salut financera de les principals lligues europees, situant al futbol professional espanyol, al costat de la Bundesliga alemanya, com a model de sostenibilitat econòmica enfront dels desequilibris existents en les altres tres grans competicions continentals, titllant-los de “crítics”.
L’anàlisi del Benefici Abans d’Impostos (BAI) ajustat detalla que la Sèrie A perd 493 milions d’euros, la Ligue1 perd 521 milions, mentre que la Premier League i la Championship anglesa van acumular pèrdues ajustades per 2.027 milions d’euros durant la temporada 2024-2025. Només en la màxima categoria anglesa, el dèficit va ascendir a 1.608 milions, més que en les altres quatre grans lligues en conjunt. Mentrestant, en la segona divisió anglesa es van registrar també 419 milions d’euros de pèrdues.
Aquest balanç reflecteix ja a més l’impacte d’ajustos extraordinaris en clubs per venda d’estadis o actius, així com operacions vinculades a equips femenins. Entre els clubs d’elit, només Chelsea i Manchester City van registrar pèrdues de 313 i 335 milions d’euros, respectivament, mentre que únicament tres clubs del Championship van tancar amb resultats ajustats positius.
Aquestes xifres mostren l’actual situació de la lliga anglesa, evidenciant una bretxa financera crítica respecte a la resta de lligues europees, especialment l’alemanya i l’espanyola, en un context on totes elles competeixen pels mateixos títols en les competicions UEFA i els mateixos jugadors en el mercat de fitxatges, generant així una perillosa bombolla inflacionària que arrossega a totes les lligues en conjunt.
Enel costat oposat, LALIGA descriu la seva situació com de “contenció”, un concepte que reflecteix la disciplina, sostenibilitat i el seguiment econòmic que caracteritzen a la competició espanyola. Per part seva, la Bundesliga va tancar la temporada amb 272 milions d’euros de beneficis agregats, amb 28 de 36 clubs de la seva primera i segona categoria en positiu, evidenciant un model sostenible basat en la propietat majoritària dels socis i una planificació financera preventiva.
El balanç subratlla que, enfront de lligues més exposades al risc i sancions aplicades a posteriori, Espanya i Alemanya apliquen un enfocament preventiu que combina control econòmic i planificació estratègica. Aquestes característiques situen a LALIGA i a la Bundesliga com a referents d’estabilitat i sostenibilitat dins del panorama europeu del futbol professional.