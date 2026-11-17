Els gestos i els sons racistes dirigits a Kylian Mbappé des de la graderia del Carlos Tartiere durant el partit entre el Real Oviedo i el Real Madrid del 24 d’agost de 2025 s’han saldat amb una condemna d’11 mesos de presó per al seu autor. D’aquesta manera, la resolució de l’Audiència Provincial d’Astúries eleva a dotze les sentències aconseguides per LALIGA en la seva lluita judicial contra el racisme al futbol espanyol.
La sentència, dictada per la Secció Segona de l’Audiència Provincial d’Astúries, posa fi a un procediment iniciat arran d’una denúncia de LALIGA, a la qual posteriorment es va incorporar el Real Madrid. Entre les proves presentades per la patronal hi figura un informe pericial de lectura de llavis que va ajudar a aclarir els fets ocorreguts a l’estadi.
El condemnat va admetre la seva responsabilitat en els fets, constitutius d’un delicte d’odi tipificat a l’article 510.2.a) del Codi penal. El tribunal va tenir en compte l’atenuant d’embriaguesa i, juntament amb la pena de presó, li va imposar una multa de sis mesos, amb una quota diària de vuit euros, i tres anys i onze mesos d’inhabilitació per exercir feines relacionades amb l’ensenyament, l’esport o les activitats de lleure.
En aquest sentit, la pena de presó queda suspesa sota les condicions plantejades per les acusacions i acceptades pel condemnat, que inclouen la prohibició d’accedir als estadis de LALIGA i d’apropar-se a Kylian Mbappé.
Amb aquesta sentència, LALIGA suma un nou cas a les actuacions judicials que ha impulsat durant els darrers anys contra el racisme al futbol. La primera condemna va arribar el juny de 2024, quan tres aficionats van rebre penes de vuit mesos de presó pels insults a Vinicius Jr. en un partit entre el Valencia CF i el Real Madrid disputat a Mestalla. El setembre d’aquell mateix any es van dictar dues sentències més contra una mateixa persona per insults racistes a Vinicius Jr. durant un partit entre el RCD Mallorca i el Real Madrid i a Samuel Chukwueze en un partit entre el RCD Mallorca i el Villarreal CF, amb penes de sis mesos de presó per cada delicte.
També al setembre es va arribar a un acord extrajudicial amb un menor d’edat que havia fet gestos racistes contra Aurélien Tchouaméni durant un partit entre el RCD Mallorca i el Real Madrid. L’acord va incloure una sanció econòmica, la prohibició d’accedir als estadis durant un any i mesures socioeducatives.
Així mateix, durant el 2025 es van succeir noves resolucions per incidents protagonitzats per aficionats. Al febrer es va condemnar un home pels insults a Carlos Akapo durant un partit entre el Granada CF i el Cádiz CF i, al maig, cinc aficionats més van rebre penes d’un any de presó pels atacs racistes a Vinicius Jr. a Valladolid. Aquest últim cas va marcar un precedent en convertir-se en la primera condemna a Espanya per aquests fets a l’empara de l’article 510.2.a) del Codi penal. Aquell mateix mes es va dictar una altra sentència pels insults a Omar El Hilali en un partit entre el CD Cartagena i el RCD Espanyol.
Els tribunals també van abordar altres episodis de gran repercussió, com els insults a Lamine Yamal, Raphinha i Ansu Fati durant un Clàssic, resolts mitjançant un acord extrajudicial amb un menor, o l’aparició d’un ninot amb la samarreta de Vinicius Jr. penjat d’un pont a Valdebebas. Aquest últim cas, ocorregut fora d’un recinte esportiu, va acabar amb quatre persones condemnades per delictes d’odi i amenaces, amb penes de fins a 22 mesos de presó.
L’historial es va completar posteriorment amb la condemna pels insults racistes a Iñaki Williams en un partit entre el RCD Espanyol i l’Athletic Club, dictada el setembre de 2025, i amb la sentència de l’abril de 2026 pels atacs a Marcus Rashford durant un partit entre el Real Oviedo i el FC Barcelona, també disputat al Carlos Tartiere.
Així, aquesta nova resolució pels fets contra Mbappé torna a posar de manifest l’abast de les accions judicials emprenedores per LALIGA, que han derivat en penes de presó, multes, prohibicions d’accés als estadis i altres mesures dirigides a sancionar i prevenir els comportaments racistes al futbol.