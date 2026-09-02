L’aliança entre TelevisaUnivision i Starlite ampliarà la difusió internacional dels ‘Premios Juventud’ a més de 150 països amb motiu de la seva primera edició europea, que se celebrarà el pròxim 3 de setembre a Starlite Marbella després de 23 anys de trajectòria a Amèrica.
Segons l’organització, l’edició del 2026 incorporarà noves finestres de distribució a Europa, Àsia i Àfrica.
TelevisaUnivision mantindrà la cobertura dels ‘Premios Juventud’ als Estats Units, Mèxic i Llatinoamèrica a través del seu ecosistema audiovisual i digital, inclosa la plataforma ViX i els seus socis a la regió.
A aquesta estructura s’hi suma l’acord assolit per TelevisaUnivision i Starlite amb RTVE, que incorpora la seva capacitat de difusió nacional i internacional i amplia la presència d’aquesta edició en nous mercats.
Entre els territoris previstos hi ha països europeus com el Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia o Portugal; mercats asiàtics com la Xina, l’Índia, el Japó, els Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita o Singapur, i països africans com el Marroc, Egipte, Sud-àfrica, Nigèria, Kenya o Angola.
L’ampliació de la distribució reforça un dels objectius de l’aliança entre TelevisaUnivision i Starlite: connectar la indústria de la música en espanyol entre Europa i Amèrica.
Per als artistes espanyols i europeus, l’ecosistema de TelevisaUnivision ofereix una via d’exposició cap als Estats Units, Mèxic i Llatinoamèrica. Per al talent llatinoamericà, Starlite Marbella funciona com una plataforma d’entrada i visibilitat a Espanya i Europa.
La col·laboració combina, a més, producció de continguts i distribució audiovisual. Les actuacions i produccions desenvolupades a Starlite poden prolongar el seu recorregut posterior a través de la televisió, l’‘streaming’ i les plataformes digitals, ampliant l’exposició dels artistes més enllà de la seva presència en directe.
L’arribada dels ‘Premios Juventud’ dona continuïtat a una altra operació internacional protagonitzada per Starlite. El desembre del 2025, Billboard va escollir Starlite Madrid per celebrar el primer ‘Billboard No. 1s’ fora dels Estats Units. Menys d’un any després, els ‘Premios Juventud’ arribaran a Starlite Marbella per celebrar la seva primera edició europea.
Tots dos moviments situen Starlite com a soci per a l’entrada a Europa de propietats internacionals vinculades a la indústria musical i reforcen la seva evolució com a plataforma de connexió entre artistes, marques, mitjans, audiències i mercats.
La celebració dels ‘Premios Juventud’ tindrà també una dimensió territorial. Durant aquests dies, Marbella i Andalusia seran l’origen d’una producció audiovisual concebuda per distribuir-se en diferents continents, amb la presència d’artistes, mitjans, professionals, marques i equips de producció.
L’aliança entre TelevisaUnivision i Starlite busca així produir des d’Espanya continguts vinculats a la música en espanyol amb circulació entre Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica i amb accés a nous mercats internacionals.