La xarxa hospitalària madrilenya sosté l’assistència i rebaixa temps d’espera

La xarxa hospitalària madrilenya va aconseguir sostenir l’activitat assistencial i millorar els principals indicadors de llistes d’espera durant el mes d’abril, malgrat l’impacte operatiu derivat del conflicte entre el col·lectiu mèdic i el Ministeri de Sanitat arran de la reforma de l’Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat, segons les dades publicades pel Servei Madrileny de Salut (Sermas) respecte als hospitals de la Comunitat de Madrid (CAM).
Indica que es van contenir les demores en cirurgia, consultes externes i proves diagnòstiques, i es van reduir les esperes més prolongades en un context marcat per la suspensió d’actes assistencials i la necessitat de reorganitzar recursos i agendes clíniques.
Des de l’inici del conflicte sanitari al desembre, els aturs mèdics han provocat la cancel·lació de més de 8.900 intervencions quirúrgiques, prop de 181.000 consultes externes i més de 18.800 proves diagnòstiques, obligant els centres hospitalaris madrilenys a reajustar circuits assistencials, reprogramar agendes i prioritzar els casos de major complexitat o demora. Així i tot, els indicadors oficials reflecteixen que la xarxa hospitalària ha aconseguit sostenir una elevada activitat assistencial i reduir bona part dels temps d’espera.
Un dels àmbits on millor es reflecteix aquesta capacitat de reorganització hospitalària és l’activitat quirúrgica. Les dades d’abril mostren una lleugera millora en els temps d’espera per a operar-se: la demora mitjana estructural va descendir fins als 46,65 dies, enfront dels 47,47 registrats al març. La reducció va ser encara més notable entre els pacients que van sortir de la llista d’espera durant aquest mes (és a dir, aquells que finalment van ser intervinguts), ja que el seu temps mig total d’espera va passar de 68,85 a 61,05 dies. En la pràctica, això suposa que els pacients operats a l’abril van esperar gairebé vuit dies menys que els intervinguts el mes anterior.
Aquestes dades reflecteixen un esforç específic dels hospitals per reduir les esperes més llargues. El nombre de pacients que esperaven entre 90 i 180 dies per a ser intervinguts va caure de 15.765 al març a 12.159 a l’abril, el que suposa més de 3.600 pacients menys en els trams de major demora. També van disminuir els pacients transitòriament no programables, passant de 7.687 a 7.281.
El volum total de pacients en llista quirúrgica va augmentar lleugerament, passant de 106.511 a 107.208 persones. És a dir, els hospitals madrilenys no van reduir les llistes disminuint activitat o derivant pressió assistencial fora del sistema, sinó aconseguint agilitzar especialment els casos amb majors temps acumulats.
CONSULTES EXTERNES
El comportament de les consultes externes evidència la capacitat d’adaptació dels centres hospitalaris madrilenys en un escenari d’elevada pressió assistencial. El nombre de pacients pendents d’una primera consulta amb l’especialista va descendir de 730.322 a 728.917 persones, mentre que la demora mitjana va baixar de 62,08 a 61,17 dies.
Durant abril es van registrar més de 515.000 entrades per a primeres consultes i prop de 460.000 sortides, mentre que el nombre total de pacients atesos va superar els 388.000.
Les proves diagnòstiques i terapèutiques també van evolucionar favorablement a l’abril. La demora mitjana va descendir de 54,09 a 53,90 dies i va tornar a produir-se una millora significativa en els pacients amb majors temps d’espera. Els pacients que portaven més de 90 dies pendents d’una prova van passar de 87.425 al març a 83.991 a l’abril, més de 3.400 persones menys en els trams de màxima demora. Així mateix, van descendir els pacients pendents entre 31 i 60 dies, de 30.576 a 29.534.
GESTIÓ
En la sanitat madrilenya es donen importants diferències de comportament entre hospitals i especialitats, la qual cosa evidencia el pes que tenen la gestió hospitalària i l’organització interna de cada centro en l’evolució de les llistes d’espera. La CAM publica mensualment indicadors per hospital i especialitat, incloent-hi activitat quirúrgica, nombre de pacients i demora mitjana de cada centre.
Entre els hospitals madrilenys que han destacat especialment per la seva capacitat per a contenir les demores —malgrat el conflicte laboral i l’elevada pressió assistencial—, es troba la Fundació Jiménez Díaz (FJD). Les últimes dades publicades pel SERMAS d’abril, situen a aquest hospital com el més eficient entre els grans hospitals de referència de la CAM. És el primer en menors temps d’espera per a intervencions quirúrgiques, amb 18,42 dies de demora mitjana, i també lidera les consultes externes, amb 26,99 dies.
En proves diagnòstiques ocupa la segona posició, amb 41,23 dies, només per darrere de l’Hospital Clínic Sant Carles, amb 20,38. La diferència resulta especialment rellevant si es compara amb la resta d’hospitals públics d’alta complexitat, on les demores mitjanes en les tres categories assistencials ja superen àmpliament el mes d’espera i, en alguns casos, depassen fins i tot els 50 o 60 dies, en centres com La Paz, Ramón y Cajal, La Princesa o 12 d’Octubre. Si s’analitza el conjunt d’hospitals de la xarxa madrilenya, diversos centres de mitja complexitat —que atenen un menor volum de pacients i casos menys complexos— registren alguns dels menors temps d’espera.
En cirurgia, l’Hospital General de Villalba, amb 11,13 dies d’espera mitjana, i el Rei Joan Carles, amb 15,24 dies, ocupen les dues primeres posicions. L’Hospital Infanta Elena se situa en quarta posició, amb 23,41 dies, després de la Fundació Jiménez Díaz, que ocupa el tercer lloc.
En consultes externes, l’Hospital de Villalba torna a situar-se en primer lloc, amb 22,05 dies de demora mitjana, seguit de l’Infanta Elena, amb 23,12 dies. El Rei Joan Carles ocupa la quarta posició, amb 27,70 dies, novament per darrere de la Fundació Jiménez Díaz, tercera en la classificació. Quant a proves diagnòstiques, els quatre primers llocs corresponen a l’Hospital Universitari de Torrejón, amb 12,91 dies; el Clínic Sant Carles, amb 20,38 dies; l’Infanta Leonor, amb 21,43 dies; i l’Infanta Elena, amb 23,07 dies.
Tots els hospitals madrilenys amb millors indicadors en les tres categories assistencials (amb l’excepció de l’Hospital Clínic Sant Carles en proves diagnòstiques) responen al model de col·laboració públic-privada. Les dades reflecteixen que aquests centres han aconseguit mantenir temps d’espera més reduïts fins i tot en un context d’elevada pressió assistencial i conflicte laboral.