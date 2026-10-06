La Universitat Alfonso X el Sabio (UAX) ha posat en marxa el Màster Universitari Online en Salut Pública i One Health, que serà impartit, entre d’altres, per professionals del Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz.
Segons ha informat la Fundación Jiménez Díaz, a través d’un enfocament pràctic, l’objectiu del Màster Universitari Online en Salut Pública i One Health és abordar aquest repte sanitari «amb una visió integradora, trencant els compartiments estancs entre medicina, veterinària i ecologia», i convertir els qui s’hi formin en «els professionals que els governs i els organismes internacionals necessiten per liderar la salut global des de llocs d’estratègia i lideratge», expliquen des de l’organització del programa.
Aquesta proposta acadèmica s’emmarca en l’aposta estratègica de la Universitat Alfonso X el Sabio per l’enfocament One Health. Com a universitat pionera en la formació en salut sostenible, la UAX assenyala que prepara professionals capaços de respondre als desafiaments emergents de salut pública des d’una visió multidisciplinària i interconnectada. A més, participa activament en la xarxa ENCHE (European Network for Climate and Health Education), contribuint a l’avenç de la recerca, la col·laboració i la transferència de coneixement per generar un impacte real en la societat.
Concretament, aquesta formació integra el pensament sistèmic, l’epidemiologia de les zoonosis, la medicina veterinària, la resistència antimicrobiana, l’ecologia, l’anàlisi de dades, l’impacte ambiental en la salut, la comunicació de riscos, el lideratge interdisciplinari i el disseny de polítiques públiques sanitàries en un únic enfocament holístic, preparant els estudiants per trencar els compartiments estancs entre disciplines i abordar problemes complexos des d’una perspectiva integradora.
Així, el programa pretén ensenyar a analitzar la interfície entre la salut humana, animal i ambiental, dominant eines d’anàlisi de dades complexes com els Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS), l’epidemiologia espacial i l’avaluació de riscos. Des d’un enfocament pràctic, proposa casos reals de zoonosis, resistència antimicrobiana i emergències sanitàries, per desenvolupar competències clau per al treball en equips interdisciplinaris i convertir el coneixement científic en intervencions efectives i polítiques públiques.
El programa, de nou mesos de durada i 60 ECTS, combina rigor científic, pensament sistèmic i capacitat d’intervenció estratègica amb l’objectiu que els estudiants aprenguin no només a investigar, sinó també a dissenyar polítiques basades en l’evidència, comunicar els riscos a la societat i liderar respostes davant de crisis sanitàries.
El desenvolupament dels materials docents d’aquesta formació, connectada amb la realitat sanitària, ha estat elaborat conjuntament pel Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Fundación Jiménez Díaz i els professionals de la Universitat Alfonso X el Sabio, fet que garanteix continguts alineats amb la pràctica professional i els desafiaments actuals de la salut poblacional, la prevenció i la gestió dels riscos per a la salut.
Així mateix, el seu caràcter 100% en línia permet compatibilitzar la formació dels estudiants amb la seva activitat professional, amb un enfocament pràctic a través de metodologies actives i un Treball de Final de Màster de caràcter investigador.
SALUT HUMANA, ANIMAL I AMBIENTAL
Les zoonosis, la resistència antimicrobiana i el canvi climàtic es connecten a través del marc global «Una sola salut» (One Health), que reconeix la profunda connexió i dependència entre la salut humana, la dels animals i la del medi ambient. Tres de cada quatre malalties infeccioses noves o emergents en humans s’originen en animals; l’ús inadequat d’antibiòtics afavoreix la creació de bacteris superbacterians que poden transmetre’s a les persones a través de la cadena alimentària; i l’augment de les temperatures i l’alteració dels ecosistemes faciliten la propagació de malalties infeccioses.
Tot plegat constitueix un gran desafiament sanitari que no entén de fronteres ni de disciplines i que fa necessari un enfocament integral de la salut que unifiqui la medicina humana, la veterinària i l’ambiental per prevenir futures crisis sanitàries globals. Aquesta estratègia, promoguda per agències internacionals i locals com l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), posa el focus en els professionals assistencials, que han d’estar preparats per entendre i actuar sobre aquestes connexions.