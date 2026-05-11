La temporada de bodes arrenca amb noves claus per a la joieria bridal en 2026

L’inici de la temporada alta de bodes marca un dels períodes de major activitat per al sector nupcial a Espanya. Segons dades de Bodas.net, juny, juliol, setembre i octubre són els mesos que concentren un major nombre d’enllaços, ja que reuneixen al voltant del 60% de les celebracions de l’any.
Aquesta estacionalitat converteix el període en una finestra clau per a la moda, la joieria, la gastronomia, la fotografia, els viatges i altres serveis vinculats a l’organització del gran dia. El context resulta especialment rellevant en un moment en el qual les bodes han deixat d’entendre’s únicament com una celebració per a convertir-se en una experiència cada vegada més personalitzada.
L”Informe del Sector Nupcial 2026′, elaborat per Bodas.net a partir de més de 2.100 parelles casades en 2025, assenyala que el 69% de les parelles prioritza que les noces reflecteixi la seva personalitat i la seva estètica. Una xifra que explica bona part de les noves tendències del sector: ja no es tracta només de gestionar proveïdors, sinó de construir una celebració amb identitat pròpia.
Aquesta cerca de personalització es trasllada de manera directa a l’estil nupcial. En aquest terreny, l’alta joieria ocupa una posició cada vegada més estratègica, amb les aliances i els anells de compromís com a peces centrals pel seu valor simbòlic i emocional. De fet, és un dels serveis més contractats per les parelles, amb un 86% segons Bodas.net. A això se suma també el protagonisme creixent de les peces que completen l’estilisme del dia de les noces.
Diversos informes sectorials apunten al fet que, en 2026, la joieria nupcial serà més intencionada i menys subjecta a fórmules tancades. Perles reinterpretades, diamants en versions més depurades, pendents amb major presència i peces versàtils guanyen espai en un moment en el qual la núvia busca un equilibri entre tradició i estil propi.
El bon moment de la joieria com a categoria també acompanya aquesta evolució. Segons The State of Fashion 2026, elaborat per McKinsey i The Business of Fashion, la joieria creixerà un 4,1% anual entre 2025 i 2028, una taxa quatre vegades superior a la prevista per a la roba.
L’alta joieria manté un paper rellevant dins del sector nupcial, especialment en un context en el qual els complements formen part de la personalització del look i de la construcció simbòlica de la celebració. Signatures tant nacionals com internacionals com Tiffany & Co. o Chopard han desenvolupat part del seu imaginari bridal entorn de diamants, anells icònics i peces associades al compromís, la cerimònia i les grans fites personals.
A Espanya, signatures amb llarga tradició joiera com Rabat també reforcen la seva proposta per a núvia des d’una lectura que combina excel·lència artesanal, selecció de diamants, disseny contemporani i vocació de permanència. La signatura situa les seves peces en un territori que va més enllà de l’adorn cerimonial, i aposta per joies pensades per a acompanyar el dia de les noces, però també per a integrar-se després en l’estil personal de qui les porta.
Aquesta evolució confirma el pes creixent de l’alta joieria dins d’un sector nupcial cada vegada més atent al detall i a la identitat de cada celebració. La joia conserva el seu valor simbòlic, però gana també una dimensió estètica i de recorregut amb peces que completen el look del gran dia, però que mantenen el seu significat més enllà de la cerimònia.