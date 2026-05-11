La Societat Espanyola de Fertilitat tria a Elisa Gil Arribas com a nova presidenta

La Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) ha triat a la doctora Elisa Gil Arribas, ginecòloga de IVI Zaragoza, com a nova presidenta de l’entitat per al període 2026-2030, durant la celebració del 35è Congrés Nacional de la societat científica, celebrat a Sevilla.
Fins ara secretària de la SEF, Gil Arribas relleva en el càrrec al doctor Juan José Espinós i es converteix a més en la primera dona a presidir la societat científica des de la seva fundació. Després del seu nomenament, la nova presidenta va assenyalar que afronta aquesta etapa amb l’objectiu de “construir una societat científica que sigui real i útil per a cadascun dels associats i, al mateix temps, obrir la SEF a tots per a fomentar la comprensió de la importància de la nostra professió en la societat”.
Especialista en ginecologia i medicina reproductiva, Elisa Gil Arribas desenvolupa actualment la seva labor assistencial i investigadora en IVI Zaragoza i compta amb una àmplia trajectòria professional vinculada a l’àmbit de la fertilitat i la reproducció assistida. Segons va destacar l’organització, la seva elecció reforça el paper de IVI com a referent científic i assistencial en medicina reproductiva.
El nomenament també suposa un impuls al lideratge femení dins d’un àmbit estretament relacionat amb la salut de la dona i en el qual la presència de professionals femenines és majoritària tant en l’entorn clínic com investigador.