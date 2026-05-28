La salut reproductiva s’està consolidant com una part essencial de la salut integral de la dona en un context marcat pel retard de la maternitat, l’augment de patologies ginecològiques infradiagnosticadas i una major consciència sobre prevenció i benestar femení.
Especialistes de IVI adverteixen que moltes dones continuen arribant tard a la consulta de fertilitat per desconeixement sobre com evoluciona la capacitat reproductiva amb l’edat o per la normalització de símptomes associats a patologies com l’endometriosi o la síndrome d’ovari poliquístico (SOP), dues malalties amb un important impacte en la qualitat de vida i en la fertilitat.
“La salut reproductiva no hauria d’abordar-se únicament quan existeix un problema per a aconseguir l’embaràs. Forma part de la salut de la dona i requereix informació, prevenció, diagnòstic precoç i acompanyament mèdic al llarg de diferents etapes de la vida”, explica la Dra. Alejandra Santana, ginecòloga en IVI Las Palmas.
En els últims anys, la fertilitat ha deixat de ser exclusivament una qüestió lligada a la maternitat per a integrar-se en converses més àmplies sobre salut femenina, benestar emocional, planificació vital i canvis socials. Factors com el retard de la maternitat, les dificultats de conciliació, la inestabilitat laboral o la falta d’informació sobre reserva ovàrica estan modificant la forma en què moltes dones afronten el seu projecte reproductiu.
En aquest context, tractaments com la preservació de la fertilitat han experimentat un important creixement. Segons dades i estudis desenvolupats per IVI, vitrificar òvuls abans dels 35 anys pot augmentar fins a un 40% les possibilitats d’èxit reproductiu respecte a fer-ho més tard.
A més, especialistes del grup recorden la necessitat de visibilitzar malalties ginecològiques que durant anys han romàs infradiagnosticadas o normalitzades socialment. És el cas de l’endometriosi, una patologia que afecta aproximadament una de cada deu dones i que pot provocar dolor incapacitant, inflamació crònica i problemes de fertilitat.
“La menstruació no hauria de fer mal de manera incapacitant. Moltes pacients triguen anys a obtenir un diagnòstic, per exemple, en el cas de l’endometriosi, i durant aquest temps veuen afectada la seva qualitat de vida, la seva salut emocional i fins i tot la seva fertilitat futura”, assenyala la Dra. Santana.
El grup també insisteix en la importància d’incorporar la salut reproductiva dins de les estratègies de prevenció i educació sanitària dirigides a les dones. Conèixer l’evolució de la fertilitat, identificar símptomes d’alerta i accedir a informació mèdica rigorosa són algunes de les claus per a afavorir una presa de decisions informada.
En aquest sentit, la Dra. Santana subratlla que les revisions ginecològiques periòdiques “han d’anar més enllà de la detecció de patologia orgànica” i incloure la valoració de la reserva i la funció ovàrica, així com abordar “de manera proactiva les inquietuds de les pacients entorn de la maternitat i la seva planificació futura”.
En el marc del Dia Mundial de la Salut de la Dona, IVI reivindica una visió més àmplia de la salut femenina, en la qual la salut reproductiva, emocional i ginecològica ocupin un lloc prioritari dins de la conversa pública i sanitària.