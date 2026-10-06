La innovació turística internacional tornarà a tenir el seu punt de trobada a la capital andalusa amb la celebració de TIS–Tourism Innovation Summit 2026, que tindrà lloc del 6 al 8 d’octubre a FIBES. La cita reunirà més de 8.000 professionals del sector turístic per analitzar com la tecnologia, la innovació i els nous models de negoci estan transformant la manera de viatjar i de gestionar les destinacions.
Així mateix, TIS–Tourism Innovation Summit 2026 buscarà posar sobre la taula com tots aquests canvis i la implementació de les noves tecnologies es poden traduir en resultats tangibles de negoci. Al llarg de tres dies, Sevilla acollirà la setena edició d’una trobada que s’ha consolidat com la gran cita del sector i que generarà un impacte econòmic de més de 23 milions d’euros.
Sota el lema ‘The new generation of travel & hotel tech’, TIS2026 analitzarà com tecnologies com la intel·ligència artificial, l’anàlisi de dades, el núvol, l’automatització i la confiança digital estan impulsant l’evolució del sector turístic, per avançar cap a aplicacions amb un impacte tangible i escalable en el negoci.
En aquest marc, més de 200 empreses expositores especialitzades en tecnologia i innovació turística mostraran les solucions que estan donant forma a la nova generació d’eines per a la indústria turística i hotelera, des de plataformes basades en IA i models de gestió intel·ligent de les dades fins a sistemes d’automatització, ciberseguretat i innovació sostenible.
Entre aquestes hi ha companyies com Huawei, Orange Empresas, Microsoft, Telefónica, T-Systems, PayPal, SAP, A1 Digital, NFON, PastView o Septeo, entre d’altres, juntament amb un ampli ecosistema d’startups i proveïdors que mostraran com la digitalització pot impulsar la rendibilitat, millorar l’experiència del viatger i reforçar la competitivitat de destinacions i empreses.
CLAUS TECNOLÒGIQUES
En aquest context de profunda transformació de la indústria turística, més de 400 experts nacionals i internacionals participaran en el Tourism Innovation Global Summit per analitzar les principals tendències que estan redefinint el sector. Entre aquests, destaquen Wilfred Fan, CCO de Klook (plataforma líder de distribució a Àsia); Encarna Piñero, CEO de Grupo Piñero; Eduardo Bosch, CEO de Louvre Hotels; Francesco Ciuccarelli, Chief Innovation & Technology Officer d’Alpitour World; Fabio Bin, CMO i cofundador de WeRoad; Sandra Farrero, Chief Brand Officer d’Iberostar; Juan Orti, president d’Exceltur i Country Manager Spain d’American Express; Miquel Reynés, CIO de RIU Hotels; Misa Labarile, Policy Officer de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Comissió Europea; Jana Adamcová, Vice-Chair of the Board de Prague City Tourism; Rikke Holm Petersen, directora de Màrqueting, Comunicació i Comportament de Wonderful Copenhagen; Helena Burstedt, RVP Development d’Hyatt, i molts altres.
La intel·ligència artificial, les dades i la innovació tecnològica centraran bona part de les converses, juntament amb la hiperpersonalització de l’experiència del viatger, els nous models de distribució i l’evolució dels hotels i allotjaments. També es tractarà la necessitat de millorar la rendibilitat i la competitivitat en un escenari marcat per l’augment dels costos i l’escassetat de talent.
El congrés abordarà també els reptes de la gestió intel·ligent de les destinacions davant la creixent pressió turística, de la mà d’alts càrrecs turístics de regions com Andalusia, les Balears, Castella i Lleó, Ceuta, Castella-la Manxa, València i Galícia. A això s’hi sumaran qüestions clau com la sostenibilitat, el turisme regeneratiu, la regulació i la ciberseguretat, configurant una agenda que busca anticipar el futur del turisme i aportar solucions concretes als grans desafiaments de la indústria.
Tot això a través d’una agenda de continguts estructurada entorn de quatre grans verticals: Leadership, Innovation & Scale; Destinations & Experiences; Hospitality & Accommodation, i Distribution & Agencies. A més, el programa comptarà amb itineraris específics per a CEOs, CIOs, DMOs, CMOs, CHROs i autoritats turístiques, amb continguts adaptats a les seves necessitats en àmbits com la presa de decisions estratègiques, l’aplicació de noves tecnologies, la gestió del talent, l’evolució dels models comercials i la millora de l’experiència del viatger.
INNOVACIÓ TURÍSTICA
Amb aquesta setena edició, TIS consolida el seu paper com a punt de trobada empresarial i tecnològic de la indústria turística a escala mundial. Per fer-ho, rebrà l’Argentina com a país convidat, prenent el relleu d’altres mercats turístics d’edicions anteriors com Mèxic, la Xina o Corea del Sud, per donar a conèixer la seva visió sobre sostenibilitat, connectivitat, transformació digital i desenvolupament de nous models turístics.
TIS2026 reforçarà, a més, el seu paper com a plataforma de negocis per impulsar i reconèixer el talent i la innovació a través d’iniciatives com els Tourism Innovation Awards, que premiaran els projectes més innovadors, digitals i sostenibles que estan transformant la indústria turística a escala global; i el Touristech Startup Fest, la competició d’startups turístiques, que seleccionarà 40 empreses emergents per presentar les seves solucions davant inversors, fons de venture capital i empreses líders del sector turístic.