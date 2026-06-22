La Fundació Unicaja ha nomenat Manolo Castillo director d’Estratègia, Comunicació i Relacions Institucionals durant una recent sessió del Patronat que va aprovar per unanimitat la renovació per quatre anys del president de la Fundació, José Manuel Domínguez. Aquesta és una nova divisió dependent de la Direcció General de la Fundació, encapçalada per Sergio Corral, i que integra les àrees de Comunicació i Màrqueting, Estratègia i Desenvolupament Corporatiu, i Relacions Institucionals i amb stakeholders.
Amb el nomenament de Castillo, la Fundació Unicaja reforça la seva estructura organitzativa i avança en el seu objectiu de consolidar una visió transversal que impulsi el posicionament institucional de l’entitat, enforteixi la seva estratègia corporativa i aprofundeixi en les relacions amb els diferents grups d’interès.
La incorporació de Manolo Castillo a la Fundació Unicaja suposa l’arribada d’un perfil que combina visió estratègica, capacitat de gestió, experiència en comunicació i un coneixement sòlid de l’entorn institucional i social, en un moment en què l’entitat continua reforçant el seu paper com la principal institució privada de caràcter social i cultural d’Andalusia.
Aquest nomenament reforça l’estructura directiva, que es completa amb la Divisió d’Activitats, amb Cristina Rico Cabeza com a responsable; la Divisió d’Assessoria Jurídica i Govern Corporatiu, amb Isabel Fernández Machuca; la Divisió Financera, amb Javier de Pro Rueda; i la Divisió de Mitjans i Recursos, amb Joaquín Osuna Rodríguez.
Manolo Castillo (llicenciat en Periodisme per la Universitat de Màlaga, on és professor col·laborador honorari) ha desenvolupat la seva carrera al Grup Vocento, ocupant càrrecs de responsabilitat en diferents mitjans i projectes. Té una àmplia trajectòria professional vinculada a la comunicació, la direcció d’equips, la transformació organitzativa i el desenvolupament de projectes estratègics.
Des del 2012 i fins a la seva incorporació a la Fundació Unicaja, va ser director de SUR, liderant la transformació digital del diari i la seva evolució cap a una plataforma multimèdia de referència a Màlaga i la seva província.
Anteriorment, Castillo va ser director de l’Agència Colpisa i de la redacció central de Vocento a Madrid, on va impulsar un dels processos d’integració editorial més rellevants de la premsa regional espanyola, establint les bases d’un model de producció de continguts que continua sent una referència dins del grup.