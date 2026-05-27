La Fundació Feindef presenta la Fira de Defensa i Seguretat al cos diplomàtic acreditat a Espanya

La Fundació Feindef va celebrar aquest dimecres en el Centre Superior d’Estudis de la Defensa Nacional (Ceseden) un acte institucional dirigit al cos diplomàtic acreditat a Espanya amb l’objectiu de presentar la pròxima edició de la Fira Internacional de Defensa i Seguretat d’Espanya, FEINDEF 27, i impulsar la seva dimensió internacional.
La trobada ha reunit representants de 34 països, a més de comptar amb la participació del Tinent General Miguel Ivorra, director general d’Estratègia i Innovació de la Indústria de Defensa; i del president de la Fundació Feindef, Ángel Olivares. Així mateix, l’esdeveniment ha comptat amb la presència d’autoritats civils i militars espanyoles, així com representants del patronat de la Fundació.
Durant l’acte, Ángel Olivares ha posat en valor l’evolució de FEINDEF com una de les principals plataformes internacionals del sector, destacant que “en pocs anys s’ha consolidat com un entorn clau que connecta institucions, indústria i capacitats, orientat a generar cooperació i resultats”.
En aquest sentit, ha subratllat que FEINDEF transcendeix el concepte tradicional de fira per a configurar-se com un espai que facilita la creació d’aliances, el desenvolupament de projectes conjunts i la interacció entre actors internacionals en un context geopolític cada vegada més exigent. Així mateix, ha destacat el suport del Ministeri de Defensa des de la seva primera edició, així com el suport del teixit industrial representat per TEDAE i AESMIDE, com a pilars fonamentals del seu creixement.
El president de la Fundació ha contextualitzat a més el desenvolupament de FEINDEF en l’actual entorn estratègic, assenyalant el posicionament d’Espanya com un soci fiable i obert a la cooperació internacional, amb un ecosistema industrial innovador, competitiu i integrat en els principals programes europeus. A això se suma l’increment sostingut de la inversió en defensa, que reforça la generació d’oportunitats industrials, tecnològiques i de col·laboració a escala global.
L’acte ha comptat així mateix amb la intervenció de clausura del tinent general Miguel Ivorra, qui ha situat FEINDEF 27 en un moment especialment rellevant per a la seguretat internacional, per a Europa i per a la indústria de defensa. En aquest context, ha subratllat que la fira, que compta amb el suport explícit del Ministeri de Defensa, ha d’entendre’s no sols com la preparació d’una nova edició, sinó com una oportunitat per a projectar el seu paper en l’actual escenari estratègic global
Durant la seva intervenció, Ivorra ha destacat que la indústria de defensa ha adquirit una importància estratègica central, en situar-se en el nucli de la capacitat de dissuasió, la preparació operativa i la sobirania tecnològica. Així mateix, ha posat en valor l’esforç d’Espanya per a enfortir la seva Base Industrial i Tecnològica de la Defensa, recolzat en un full de ruta clar definit per l’Estratègia Industrial de Defensa i l’Estratègia de Tecnologia i Innovació per a la Defensa.
En aquest marc, ha assenyalat el Pla Industrial i Tecnològic per a la Seguretat i la Defensa, amb més de 10.400 milions d’euros d’inversió, com la materialització d’aquest enfocament estratègic i com a palanca per a consolidar una indústria moderna, innovadora, competitiva i preparada per a respondre als desafiaments del nou entorn de seguretat.
Així mateix, ha incidit en la importància d’avançar en la cooperació internacional i en el desenvolupament conjunt de capacitats, subratllant que l’autonomia estratègica només pot construir-se des de la col·laboració entre aliats, la integració industrial i la innovació compartida. En aquest sentit, ha destacat el paper de FEINDEF com a plataforma internacional orientada a enfortir aliances, impulsar la cooperació i connectar indústries, institucions i Forces Armades en un context global cada vegada més exigent.
FEINDEF ha experimentat un creixement notable en les seves últimes edicions. En 2025, la fira va superar els 43.000 visitants professionals, va comptar amb 628 empreses expositores i va reunir representants de 68 països, amb increments significatius tant en assistència com en participació empresarial. Així mateix, va congregar a més de 90 delegacions internacionals d’alt nivell, juntament amb organismes com l’OTAN, la Unió Europea o l’Agència Europea de Defensa, consolidant el seu caràcter global i la seva capacitat de generar interlocució i oportunitats reals de negoci.
FEINDEF 27 se celebrarà del 18 al 20 de maig de 2027 en IFEMA Madrid i es planteja com una nova etapa de creixement i consolidació internacional. Mostra de l’interès que existeix per aquesta nova edició és que mancant un any per a la celebració de la fira, l’espai ja contractat suposa un creixement del 21% enfront del total ocupat durant FEINDEF 25.
La Fundació treballa ja amb l’objectiu de superar els 63.000 visitants professionals, una superfície d’exposició de gairebé 90.000 m², aconseguir els 800 expositors (300 d’ells internacionals) i les 100 delegacions internacionals, reforçant tant la presència internacional com la qualitat de l’entorn de negoci.
En aquest context, la Fundació Feindef ha traslladat al cos diplomàtic la importància del seu paper com a facilitador de relacions i impulsor de la cooperació entre països, convidant a ambaixadors i agregats de Defensa a promoure la participació de les seves respectives delegacions nacionals, empreses i institucions en FEINDEF 27.