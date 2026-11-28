L’Associació Grup de Suport a Pacients d’Urticària Crònica (Agapuc) i la plataforma Fòrum Pell, en col·laboració amb Novartis, han impulsat la campanya ‘Que la urticària no et faci perdre la son’, una iniciativa de conscienciació sobre la realitat física, emocional i social de les persones que conviuen amb urticària crònica, una malaltia cutània afecte al voltant de l’1% de la població. La iniciativa pretén acompanyar els pacients a la seva rutina diària, animant-los a compartir la seva experiència amb el seu metge especialista ia explorar, conjuntament, maneres de millorar el seu dia a dia.
La urticària crònica és una malaltia de la pell que provoca faves i picor, i que pot aparèixer de manera impredictible durant mesos. Afecta al voltant de l’1% de la població, amb més freqüència dones d’entre 20 i 40 anys, i, a diferència d’altres urticàries, no té una causa externa identificable. Més enllà dels símptomes visibles, la picor intensa, la manca de son i la incertesa davant els brots poden afectar de manera significativa la qualitat de vida dels qui la pateixen.
Moltes persones conviuen amb la malaltia sense plantejar-se que la situació pugui millorar. Més de la meitat dels pacients continua amb símptomes malgrat prendre antihistamínics i, a més, 1 de cada 4 pacients refereix símptomes pitjors dels que percep el seu metge, segons han indicat els impulsors de la iniciativa.
Des de l’Associació Grup de Suport a Pacients d’Urticària Crònica (Agapuc) i la plataforma Fòrum Pell, en col·laboració amb Novartis, van assenyalar que la campanya ‘Que la urticària no et faci perdre la son’, persegueix conscienciar sobre la realitat física, emocional i social de les persones que conviuen amb urticària crònica, amb una atenció especial en l’impacte en l’impacte.
La iniciativa s’articula al voltant d’una pàgina web amb informació clara i fiable sobre la crònica urticària. Entre els recursos disponibles, inclou eines per identificar possibles símptomes i alteracions del son, pensades per ajudar els pacients a compartir la seva experiència amb un professional sanitari i valorar conjuntament possibles maneres de millorar la seva situació. La web també reuneix testimonis reals, preguntes freqüents i altres recursos d’interès.
Una altra de les eines destacades de la campanya és la Guia per parlar sobre la urticària crònica amb el teu metge, un material descarregable dissenyat per ajudar els pacients a preparar la consulta i aprofitar-la al màxim. La guia els permet registrar com ha evolucionat la malaltia des de la darrera visita, descrivint els símptomes experimentats i com han afectat la seva qualitat de vida. A més, la pàgina web inclou recursos i informació pràctica sobre com fer front a la urticària crònica i fer un seguiment correcte de la seva evolució.
“Conviure amb urticària crònica significa no saber quan arribarà el pròxim brot, passar nits sense dormir per la picor i, moltes vegades, sentir que els altres no entenen el que et passa. És fonamental que les persones amb urticària crònica sàpiguen que no estan soles i que explicar amb detall com els pot valorar com els pacients, també al somni, ajuda que el seu metge l’Associació Grup de Suport a Pacients d’Urticària Crònica (Agapuc), Marina Dávila.
Per la seva banda, el coordinador de la plataforma Fòrum Pell i vicepresident del Fòrum Espanyol de Pacients, Santiago Alfonso, va afirmar que “les malalties de la pell es minimitzen amb freqüència perquè es perceben com un problema estètic, quan en realitat condicionen el descans, el treball, les relacions i la salut emocional dels qui les pateixen molt més que una afecció cutània i animen els pacients a no resignar-se ia parlar obertament amb el seu especialista, normalment de l’àrea de dermatologia o al·lergologia, i també d’Atenció Primària, sobre com els afecta el dia a dia”.