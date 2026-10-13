La Bluewave Alliance (BWA), impulsada per ISDIN, presenta «El mar recorda», una exposició que reivindica la Mediterrània com un arxiu viu i convida a reflexionar sobre les històries i els misteris que s’amaguen sota la seva superfície. La mostra, fruit de la col·laboració amb l’estudi d’art Studio 46, es podrà visitar gratuïtament del 15 al 29 d’octubre a l’Espai 123, situat al barri de Gràcia de Barcelona.
L’exposició reuneix obres dels 12 artistes residents de Studio 46, com Joan Barbarà, Judith Collell, Mario Pasqualotto i Juliana Plexxo, que s’aproximen a la Mediterrània des de disciplines, llenguatges i tècniques diverses. Les peces exploren conceptes com la memòria, l’origen, la transformació i el mite de la Mediterrània des de la mirada individual de cada autor. A «El mar recorda» també hi participen els artistes Om Barbarà, Lourdes Figuera, Núria Guinovart, Maite Marín, Gabriel Matar, Cecilia Morales, Lucas Perezano i Kristina Rasskazova.
El projecte forma part de les iniciatives de sensibilització impulsades per la Bluewave Alliance per posar en valor la salut i la bellesa de la mar Mediterrània. «Reunir aquests artistes al voltant d’un mateix propòsit, el de conscienciar i educar la ciutadania sobre la protecció de la Mediterrània, és tot un privilegi. La mostra construeix una cartografia artística que representa tot el que ha presenciat el mar», explica Cristina Gual, responsable de màrqueting i comunicació de la BWA.
L’art com a eina per apropar la Mediterrània
Al llarg del 2026, la Bluewave Alliance ha reforçat el seu paper com a espai de divulgació i sensibilització, amb l’art i la cultura com a eines per apropar al públic la importància de protegir els ecosistemes marins. Entre les seves iniciatives destaquen l’exposició fotogràfica de MARE, en col·laboració amb la Marilles Foundation, i «Real Gold: Les venes del planeta Terra», de l’artista Juliana Plexxo, desenvolupada també en col·laboració amb Studio 46.
L’entitat, que promou la protecció i la regeneració dels mars i oceans, també ha impulsat enguany iniciatives en l’àmbit audiovisual, com «Waves of Tomorrow», una sèrie documental que posa en valor alguns dels indrets més singulars de la Mediterrània i el paper de les àrees marines protegides en la recuperació de la salut i la biodiversitat dels ecosistemes marins. La producció ha estat destacada per la Missió de la UE «Restaurar el nostre oceà i les nostres aigües» per la seva contribució a la protecció dels ecosistemes marins.
En aquesta mateixa línia, la BWA ha contribuït a impulsar la Missió Talbot, una expedició al banc Talbot —un indret situat entre Sicília i Tunísia— que ha permès documentar diverses espècies de fauna marina i formacions de corall en una zona pràcticament inalterada per l’activitat humana. El projecte té com a objectiu explorar i documentar punts del banc poc estudiats fins ara per apropar al públic la riquesa dels ecosistemes marins de la Mediterrània i els reptes que afronta la seva conservació davant del canvi climàtic, la contaminació i la pressió pesquera.