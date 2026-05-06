La Bluewave Alliance (BWA), impulsada per ISDIN, acull en el seu local del Port Olímpic de Barcelona l’exposició ‘Darrere del blau: Un Mediterrani per descobrir’, que agrupa fotografies representatives de la situació actual de diverses espècies per a promoure la consciència ambiental i posar en valor la protecció de mars i oceans. La mostra, que aterra per primera vegada a la Ciutat Comtal, està organitzada per la iniciativa de conservació marina MARE i podrà visitar-se els dies 8 i 9 de maig.
Inclou un conjunt d’obres de diferents fotògrafs professionals reconeguts, com Alex Postigo, Toni Bertran, Núria Bufort Costa o Pedro Riera Llompart. L’exhibició, que també compta amb l’art de fotògrafs amateurs, convida a reflexionar sobre la delicadesa de la mar Mediterrània, exposant la vida que amaga i fomentant la seva conservació.
La col·lecció és un projecte de MARE, iniciativa que dona suport a la conservació marina mitjançant la creativitat i la promoció de les arts visuals amb una mirada ètica, i estarà disponible per primera vegada a Barcelona gràcies a la col·laboració amb la Bluewave Alliance. L’entitat, que impulsa projectes que protegeixen i regeneren els ecosistemes de la mar Mediterrània, acull en el seu emblemàtic local, de manera gratuïta, les fotografies de prades de posidònia, criatures d’una delicadesa extrema i gegants marins. Tot, en una mostra representativa de la riquesa mediterrània.
L’exposició forma part de la visió de la Bluewave Alliance de recórrer a l’art per a donar a conèixer la fragilitat del Mediterrani i mobilitzar a la ciutadania en la seva protecció. “L’art té una capacitat única per a connectar a les persones amb la realitat de les nostres mars i oceans. Aquesta col·laboració amb MARE és un exemple de com podem sumar llenguatges i comunitats distintes entorn d’un mateix propòsit: restaurar la salut del Mediterrani”, va assenyalar Juan Naya, CEO de ISDIN, impulsora de la Bluewave Alliance.
L’espai de la Bluewave Alliance en el Port Olímpic també acollirà, del 30 de maig al 7 de juny, l’exposició ‘Corals’ de Felipe Costa. La mostra reuneix pintures d’àmplia paleta cromàtica que capturen la diversitat de color dels esculls de coral. Les obres estaran a la venda amb l’objectiu de recaptar fons per a CoralSoul, la iniciativa dedicada a la conservació d’aquests ecosistemes.
En línia amb el seu compromís artístic vinculat a la conscienciació, el mes de març passat la Bluewave Alliance ja va acollir la mostra ‘Real Gold’, de Juliana Plexx. En els pròxims mesos, es presentaran noves activitats per a continuar impulsant iniciatives culturals que connecten la creativitat amb la protecció de la Mar Mediterrània.