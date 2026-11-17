En un context marcat per la prudència financera, els bancs espanyols estan reforçant la seva aposta per empreses capaces de demostrar creixement rendible, generació de caixa i una estratègia clara d’expansió. Operacions recents protagonitzades per grups com Catalonia Hotels & Resorts, la cadena de restauració VICIO o l’empresa tecnològica madrilenya Cabify evidencien que el finançament continua fluint cap a companyies amb models de negoci sòlids i perspectives de creixement.
Lluny d’un escenari de restricció generalitzada del crèdit, la banca espanyola està seleccionant acuradament aquells projectes empresarials que ofereixen visibilitat dels ingressos, rendibilitat i capacitat d’execució. El criteri ha canviat: ja no es tracta únicament de créixer, sinó de fer-ho de manera sostenible.
Un dels exemples més recents és el de Catalonia Hotels & Resorts, que ha tancat un acord de finançament de 383 milions d’euros amb CaixaBank, Santander, BBVA i Banco Sabadell. L’operació permetrà al grup reordenar el seu deute, millorar les seves condicions financeres i disposar de liquiditat addicional per impulsar nous projectes d’expansió internacional, especialment a Jamaica i Tanzània. La companyia va tancar el 2025 amb una facturació superior als 630 milions d’euros, una xifra que ha contribuït a reforçar la confiança de les entitats financeres.
En el sector de la restauració, VICIO s’ha consolidat com un dels projectes empresarials amb més creixement i projecció a Espanya. La companyia, fundada per Aleix Puig i Oriol de Pablo, va tancar el 2025 amb una facturació de 66,7 milions d’euros i ha assolit un acord de finançament de 25 milions d’euros en una operació liderada per Banco Santander, en la qual han participat altres entitats. Aquesta operació posa de manifest com la banca torna a confiar en el potencial de creixement de VICIO i en la solidesa del seu model de negoci, donant suport a una nova etapa d’expansió nacional i al reforç d’àrees estratègiques com la tecnologia, el talent i les operacions. Un impuls que consolida la seva aposta per un creixement sostenible i a llarg termini, amb la previsió d’obrir 12 nous establiments el 2027.
El tercer cas és el de Cabify, nascuda a Madrid i convertida en un dels principals referents tecnològics espanyols. L’empresa va tancar una operació de finançament de 110 milions de dòlars per impulsar el seu creixement rendible i accelerar els seus plans de mobilitat sostenible. En l’operació van participar, entre d’altres, Orilla Asset Management i AXIS, a través de Fond-ICO Next Tech, que es van sumar a inversors institucionals que ja donaven suport al projecte. La companyia va destacar que el finançament serviria per ampliar la seva presència a Espanya i l’Amèrica Llatina, reforçar l’electrificació de la seva flota i potenciar el desenvolupament tecnològic.
Per als analistes, aquests exemples reflecteixen una tendència cada vegada més evident al mercat financer: els bancs i els inversors continuen mostrant interès per projectes capaços de demostrar rendibilitat, lideratge sectorial i capacitat de creixement a llarg termini. En un escenari de més exigència inversora, el finançament continua disponible, però es dirigeix de manera cada vegada més selectiva cap a aquelles empreses capaces de convertir els seus plans d’expansió en resultats tangibles.