La banca digital tanca 2025 com a canal majoritari a Espanya i enfila el 95% d’ús en 2030

La banca digital consolida en 2025 la seva condició de canal majoritari a Espanya, amb un ús intensiu i cada vegada més transversal. Segons Funcas, el 80,8% de la població usuària d’internet opera ja per banca mòbil o web, molt per sobre de la mitjana de la UE (63,9%), i les previsions apunten al fet que en 2030 ho farà el 94,9%, situant el digital com a via estàndard de relació amb les entitats.
L’avanç, a més, arriba amb una bretxa que es va reduint: des de 2019 ha decrescut de manera clara les diferències d’ús per edat i nacionalitat (−12,5 punts en tots dos casos) i, sobretot, per renda (−19,1), encara que persisteixen bosses de desconnexió en alguns col·lectius.
En aquest mercat ja madur, el lideratge de l’activitat en línia es concentra en les grans entitats financeres. CaixaBank tanca l’any com a principal referència, amb el 45,7% de la cobertura en banca digital, més de 13 punts per davant de la segona entitat, segons les últimes dades de GfK DAM. El seu avantatge se sosté especialment en el mòbil —on aconsegueix un 42,8% de cobertura— i s’estén també a la web, amb un 37,2%.
En 2025, l’entitat ha reforçat la seva proposta digital amb dos llançaments visibles per al client: d’una banda, ha afegit a la seva app un assistent basat en IA generativa que ajuda a resoldre dubtes i a comparar productes dins de la pròpia aplicació; per un altre, ha estrenat al costat de imagin un programa de cashback integrat en l’app, amb reemborsaments automàtics per compres en marques associades que s’ingressen directament en el compte de l’usuari.
El client de banca espanyol, per part seva, ha incorporat la banca digital a la seva rutina: el 95% té instal·lada l’app de la seva entitat i la consulta amb freqüència setmanal, amb un 43% que entra diàriament i un altre 42% que ho fa dues o tres vegades per setmana, segons l’acabat de publicar I Baròmetre Qaracter.
Més del 90% percep que la digitalització millora la seva operativa quotidiana, facilita contractació i resolució d’incidències, i nou de cada deu usuaris se senten assegurances en operar en línia; d’aquí ve que es valorin especialment funcions com alertes automàtiques, detecció de moviments sospitosos i visualització clara de despeses i ingressos.
La intel·ligència artificial es reforçarà com a factor de transformació en 2026: el 81% dels clients creu que pot millorar la seva gestió financera, però el 54% mostra preocupació per privacitat i possibles errors. El repte per al sector serà traduir aquesta expectativa en serveis útils —assessorament, prevenció de frau, automatització— sense erosionar la confiança que ha permès que la banca digital sigui ja el canal de referència a Espanya.