ISDIN ha assenyalat que aquest estiu reforça el seu compromís amb l’educació en fotoprotecció infantil apropant aquest hàbit saludable als més petits a través de la saga dels Minions. Coincidint amb l’estrena de la nova pel·lícula Minions & Monsters i amb el seu acord amb Universal, el laboratori ha impulsat diverses iniciatives que combinen entreteniment i educació per fomentar la cura de la pell des de la infància.
Com a part d’aquesta col·laboració, durant el mes de juliol ISDIN ha organitzat dues projeccions especials de Minions & Monsters en cinemes de Barcelona i Madrid adreçades als infants i les seves famílies. A més, Casa ISDIN, l’espai experiencial del laboratori situat al passeig de Gràcia de Barcelona, acull un cicle de cinema amb una pel·lícula de la saga dels Minions cada diumenge fins al pròxim 30 d’agost.
La programació va començar diumenge passat amb Els Minions (2015) i continua amb Minions: L’origen de Gru (2022), Gru, el meu dolent preferit (2010), Gru, el meu dolent preferit 2 (2013), Gru, el meu dolent preferit 3 (2017) i Gru, el meu dolent preferit 4, sempre a les 17.00 hores.
Durant les projeccions a Casa ISDIN, els acompanyants poden fer-se una prova Visia, una anàlisi dermatològica que ofereix una avaluació detallada de l’estat de la pell i permet identificar de manera precoç alteracions com taques, arrugues o irregularitats en el to cutani, fomentant també la prevenció entre els adults.
La col·laboració amb Universal inclou els fotoprotectors de la gamma Pediatrics i els UV Tattoo to Learn, que incorporen alguns dels personatges més emblemàtics dels Minions. Aquestes calcomanies intel·ligents indiquen quan cal tornar a aplicar el fotoprotector i converteixen aquest moment en una experiència divertida que ajuda els infants a incorporar l’hàbit de protegir-se del sol de manera natural.
“En ISDIN sabem que els hàbits que s’adquireixen durant la infància poden marcar la salut de la pell durant tota la vida. Per això apostem per iniciatives que apropen la fotoprotecció als infants a través del joc, l’entreteniment i personatges amb els quals s’identifiquen, facilitant que incorporin aquest gest en el seu dia a dia”, ha assegurat Romina Vázquez, Business Unit Manager de Fotoprotecció d’ISDIN Espanya.
La companyia ha assenyalat que el seu propòsit és assolir un futur sense càncer de pell i que, per aconseguir-ho, l’educació i la conscienciació dels més petits tenen un paper clau. Segons l’Associació Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV), el 80% de la radiació solar que una persona absorbeix al llarg de la seva vida s’acumula durant els primers 18 anys, fet que converteix la infància i l’adolescència en les etapes més determinants per desenvolupar hàbits de fotoprotecció.
Aquest compromís es materialitza en iniciatives com la Campanya Escolar de Fotoprotecció, que des de fa 31 edicions ha conscienciat més de 7 milions d’escolars, amb la col·laboració de dermatòlegs i farmacèutics, sobre la importància de protegir la pell davant del sol. Un altre exemple d’aquest compromís del laboratori és Skin Tales, un conte personalitzat mitjançant intel·ligència artificial que permet als infants comprendre la importància de la fotoprotecció, promoure l’empatia i el respecte per la diversitat de pells, així com reforçar la seva autoestima perquè, des de petits, desenvolupin l’hàbit de cuidar i protegir el seu propi cos.