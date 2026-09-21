Ifema Madrid, el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1, el Mutua Madrid Open i la temporada de concerts del Riyadh Air Metropolitano s’han consolidat com a grans motors de l’economia dels esdeveniments a Madrid, segons una anàlisi elaborada per l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada.
Els quatre grans esdeveniments del 2026 inclosos en l’estudi —la Fórmula 1, la temporada musical del Riyadh Air Metropolitano, el Mutua Madrid Open i la visita del papa Lleó XIV— acumulen un impacte econòmic estimat d’almenys 1.254 milions d’euros, una xifra que podria superar els 1.328 milions quan encara falten aproximadament tres mesos per acabar l’any.
Aquest subtotal provisional no incorpora l’activitat anual conjunta d’IFEMA Madrid, la darrera avaluació global disponible de la qual correspon al 2024, amb l’objectiu de no barrejar exercicis ni duplicar impactes.
La Fórmula 1 presenta una estimació de 467 milions d’euros, 8.850 llocs de treball i prop de 83 milions en impostos i cotitzacions. L’anàlisi elaborada per PwC incorpora les vendes generades per la prova i les inversions necessàries per posar-la en marxa, per la qual cosa en futures edicions caldrà diferenciar l’impacte inicial del retorn recurrent. La temporada musical del Riyadh Air Metropolitano hauria generat un impacte econòmic directe de 245,5 milions i un impacte total d’entre 417 i 491 milions, en incorporar els efectes indirectes i induïts sobre el turisme, l’hostaleria, la restauració, el comerç, el transport, els serveis i l’ocupació.
El cicle de 23 concerts hauria atret, a més, prop de 691.000 visitants no residents, responsables d’una despesa estimada de 124,4 milions a la ciutat, i hauria produït un retorn fiscal d’entre 41 i 45 milions. Entre les grans convocatòries destaca la residència de Bad Bunny, amb deu concerts i un impacte estimat de fins a 212 milions. El Mutua Madrid Open hauria aportat altres 250 milions d’euros i generat 3.400 llocs de treball, mentre que l’impacte econòmic atribuït a la visita del papa Lleó XIV superaria els 120 milions.
IFEMA, MOTOR ESTRUCTURAL
Per sobre d’aquests esdeveniments individuals, l’Institut Coordenades situa Ifema Madrid com el principal motor permanent de l’economia dels esdeveniments de la Comunitat. La seva activitat va generar el 2024 un impacte de 5.779 milions d’euros, va contribuir a crear o mantenir 47.691 llocs de treball i va produir una aportació fiscal de 1.064 milions.
Durant aquell exercici, Ifema va acollir 740 esdeveniments i trobades, va rebre més de 4,06 milions de visitants i va reunir més de 34.400 empreses expositores. Entre els sectors més beneficiats es van situar l’hostaleria, amb 1.029 milions d’impacte; la indústria manufacturera, amb 784 milions; el transport i l’emmagatzematge, amb 556 milions; i el comerç, amb 461 milions.
L’Institut Coordenades considera que aquestes xifres confirmen la consolidació de Madrid com una economia de grans esdeveniments, sustentada en la complementarietat entre fires professionals, congressos, competicions esportives, concerts internacionals i grans convocatòries extraordinàries. El repte serà augmentar la despesa retinguda al territori, estendre’n els beneficis a més municipis i proveïdors regionals i establir una metodologia comuna que permeti comparar l’impacte real de cada esdeveniment.