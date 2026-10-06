H/Advisors Tinkle ha presentat «Mutación Algorítmica», un llibre que reuneix gairebé dos anys de treball del seu grup d’experts en Algorithmic Communications i recull els principals aprenentatges de la consultora sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en la comunicació corporativa.
La publicació parteix d’un canvi en la manera en què les audiències accedeixen a la informació. Els models d’intel·ligència artificial generativa seleccionen, relacionen i sintetitzen continguts procedents de diferents fonts abans de construir una resposta, fet que incorpora una nova capa d’intermediació entre les organitzacions i els seus públics.
Davant d’aquest nou context, H/Advisors Tinkle va crear una ‘task force’ específica d’Algorithmic Communications, integrada per professionals de la comunicació corporativa, l’entorn digital i la intel·ligència artificial. L’equip ha desenvolupat una metodologia orientada a gestionar de manera proactiva la presència digital i algorítmica de les organitzacions i a afavorir que el seu posicionament i la seva narrativa siguin interpretats de manera coherent amb la seva estratègia.
Algorithmic Communications treballa sobre tres nivells connectats: les fonts que aporten informació sobre una organització, els senyals que permeten contextualitzar-la i relacionar-la, i les capes d’interpretació amb què els models construeixen les seves respostes. Analitzar aquestes dimensions de manera conjunta permet detectar buits, contradiccions, desactualitzacions o associacions imprecises i entendre si hi ha distància entre el posicionament que una companyia vol construir i la narrativa que els algoritmes poden interpretar a partir de la informació disponible.
«Els models de llenguatge no ofereixen sempre la mateixa resposta davant d’una mateixa pregunta. Per això, la gestió algorítmica de la reputació no consisteix a controlar un missatge únic, sinó a augmentar la probabilitat que la narrativa estratègica de la companyia emergeixi de manera correcta, contextualitzada i equilibrada», ha assenyalat el grup d’experts d’H/Advisors Tinkle.
Per això, la comunicació algorítmica no consisteix a afegir un nou canal a l’estratègia ni a traslladar les tècniques tradicionals de posicionament a l’entorn de la IA. Implica incorporar una nova perspectiva a decisions que ja formen part de la comunicació corporativa: quins continguts es generen, quines fonts construeixen autoritat, quins territoris es volen ocupar, com es relacionen entre si els diferents actius i quina coherència hi ha entre la narrativa pròpia i la que construeixen tercers.
Amb «Mutación Algorítmica», H/Advisors Tinkle ha indicat que comparteix l’aprenentatge acumulat pel seu grup d’experts i consolida una línia de treball orientada a anticipar els canvis que la intel·ligència artificial està introduint en la comunicació corporativa i a traslladar-los a noves metodologies, eines i capacitats per als seus clients.