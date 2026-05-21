Gilead reforça la innovació científica a Espanya amb les seves beques de recerca biomèdica

Gilead va celebrar aquest dijous en l’Institut de Salut Carles III el lliurament de la XI i XII edició de les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica, un programa que, des del seu llançament, ha destinat més de 10,3 milions d’euros a 221 projectes de recerca a Espanya.
Segons va informar la companyia, aquestes beques s’han consolidat com una de les principals iniciatives privades de suport a la recerca i desenvolupament biomèdic al país. En aquesta edició, van ser reconeguts un total de 36 projectes corresponents a les convocatòries de 2024 i 2025, seleccionats per l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) amb el suport d’avaluadors internacionals i societats científiques.
Les àrees de recerca dels projectes seleccionats inclouen VIH, Hemato-oncologia, Oncologia Mèdica, Hepatitis Delta i COVID-19. El programa compta amb el suport de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), GeSIDA i l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge (AEEH).
“Les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica són un reflex del nostre compromís amb la innovació i amb el desenvolupament científic al nostre país”, va afirmar María Río, vicepresidenta i directora general de Gilead Espanya i Portugal. A més, va destacar que a través d’aquest programa “continuem donant suport al talent investigador i contribuint a generar coneixement que permeti avançar en la millora de la salut dels pacients”.
POLÍTIQUES PER A POTENCIAR LA SALUT
Durant la jornada, va tenir lloc una taula rodona titulada ‘Polítiques de futur per a potenciar la inversió en salut i l’accés a la innovació’, en la qual es van analitzar els principals reptes en finançament sanitari i en l’accés a teràpies innovadores. En el debat van participar experts de l’àmbit científic, institucional i de pacients.
Entre els ponents, van ser presents Javier de Castro, president de SEOM; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP); María Martín Díez de Baldeón, consellera de Salut de La Rioja; i l’economista de la salut Jorge Mestre. La taula va ser moderada per Julio Mayol, director científic de la Fundació per a la Recerca Biomèdica de l’Hospital Clínic Sant Carles.
HOMENATGE A UNA TRAJECTÒRIA
Com a tancament de l’acte, Gilead va retre homenatge a la hepatóloga María Buti, cap de Hepatología i Medicina Interna de l’Hospital Vall d’Hebron, per la seva destacada trajectòria i la seva valuosa contribució a la recerca en malalties hepàtiques. Aquest reconeixement va subratllar l’impacte del seu treball en l’avanç científic i en la millora de la salut dels pacients.
Des de la seva creació, les Beques Gilead a la Recerca Biomèdica han rebut 938 candidatures procedents de centres de recerca de 13 comunitats autònomes, consolidant-se com un motor clau per a la innovació científica a Espanya.