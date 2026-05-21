L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz avança cap a una radioteràpia sense tatuatges amb un sistema intel·ligent de monitoratge corporal en temps real.
Segons va informar aquest dijous el centre hospitalari, la precisió constitueix un dels pilars fonamentals de l’oncologia radioteràpica i “cada mil·límetre compta quan l’objectiu és administrar radiació sobre un tumor preservant al màxim els teixits sans circumdants”, una exigència clínica que històricament ha obligat a recórrer a petits tatuatges permanents en la pell dels pacients per a garantir la seva correcta col·locació durant cada sessió de tractament.
Aquest procediment àmpliament estès a tot el món, malgrat la seva senzillesa tècnica, deixa una petjada física i emocional que moltes persones continuen associant a la malaltia, fins i tot anys després de finalitzar el procés oncològic.
Ara, la incorporació de noves tecnologies de monitoratge avançat està permetent transformar aquest paradigma cap a models més precisos, dinàmics i centrats en l’experiència del pacient. En aquesta línia, l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz s’ha convertit en “un dels primers centres d’Espanya a consolidar la seva aposta per tractaments de radioteràpia lliures de tatuatges gràcies a la incorporació d’un sistema de Radioteràpia Guiada per Superfície (SGRT, per les seves sigles en anglès), una tecnologia que combina visió tridimensional, monitoratge continu i control en temps real per a verificar amb exactitud la posició del pacient durant tota la irradiació”.
TECNOLOGIA AVANÇADA
El sistema, implementat en el Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’hospital madrileny al juny de 2022, utilitza diverses càmeres 3D instal·lades a la sala de tractament que generen un model tridimensional de la superfície corporal del pacient i el comparen contínuament amb la posició prèviament planificada en el TAC de simulació. Així, en lloc de dependre de referències fixes marcades sobre la pell, el control es realitza sobre milers de punts anatòmics monitorats de manera dinàmica i permanent.
“És, en termes senzills, com un GPS corporal que comprova contínuament que el tractament s’està administrant exactament en el lloc previst”, explica el doctor Javier Luna, cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica de la Fundació Jiménez Díaz, qui subratlla que aquesta tecnologia “permet augmentar la precisió, incrementar la seguretat clínica i, al mateix temps, humanitzar l’experiència del pacient eliminant marques permanents que ja no són necessàries”.
Enfront del model tradicional basat en petits tatuatges utilitzats per a alinear diàriament els làsers de la sala, la SGRT introdueix un sistema digital i dinàmic que no sols verifica la correcta posició inicial, sinó que supervisa contínuament qualsevol moviment durant tota la sessió. Si el pacient es desplaça mínimament o la respiració modifica la localització anatòmica prevista, el sistema el detecta de manera immediata i fins i tot pot detenir automàticament la irradiació fins a recuperar l’alineació correcta.
MAJOR PRECISIÓ
Des del punt de vista assistencial, aquest avanç aporta beneficis rellevants tant en termes de precisió terapèutica com de seguretat i confort per al pacient. I és que la tecnologia analitza milers de punts de la superfície corporal i permet detectar desviacions extremadament petites, fins i tot inferiors al mil·límetre, millorant l’exactitud del tractament i reduint el risc d’irradiar fora de la zona objectiu.
A més, resulta especialment útil en tumors localitzats en àrees sotmeses a moviment respiratori, com la mama o el tòrax, on la respiració pot modificar la posició del tumor i d’òrgans sans pròxims, entre ells el cor.
“Comptar amb informació contínua i en temps real sobre la posició del pacient ens permet realitzar tractaments cada vegada més precisos i complexos amb majors garanties de seguretat”, apunta Magnolia Rincón, físic del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’hospital madrileny i propulsora en la implantació i desenvolupament del projecte dins d’aquest, qui destaca també que aquesta tecnologia “contribueix a estandarditzar i modernitzar els fluxos de treball, facilitant un abordatge molt més personalitzat”.
No obstant això, més enllà del component estrictament tecnològic, els professionals insisteixen a subratllar l’impacte humà que suposa eliminar les marques permanents associades històricament a la radioteràpia. “Moltes persones vivien aquests tatuatges com un recordatori constant de la malaltia, fins i tot després d’haver acabat el tractament”, va assenyalar Lluna, “poder evitar aquest procediment suposa una millora important en termes de benestar emocional, qualitat de vida i percepció global de l’experiència assistencial”.
De fet, va anar al febrer de 2023 quan l’hospital va tractar a la seva primera pacient amb càncer de mama sense necessitat de tatuatges permanents, consolidant així un canvi de model que situa al pacient en el centre de la innovació tecnològica.
RECONEIXEMENT INTERNACIONAL
L’aposta de la Fundació Jiménez Díaz per aquest model de radioteràpia guiada per superfície ha rebut, a més, un reconeixement internacional atorgat per Vision RT, companyia líder en tecnologia SGRT, que acredita a l’hospital com a part d’un grup exclusiu de centres de tot el món capaços de realitzar tractaments radioteràpics sense tatuatges ni marques permanents en la pell.
Per a l’equip d’Oncologia Radioteràpica, aquesta distinció reflecteix no sols la incorporació de tecnologia avançada, sinó també una evolució en la manera d’entendre el tractament oncològic. “La innovació no ha de mesurar-se únicament per la sofisticació tècnica, sinó també per la seva capacitat per a millorar la vida de les persones”, va concloure Lluna, “i en aquest cas aconseguim totes dues coses: augmentar la precisió clínica i reduir l’impacte emocional associat al tractament”.