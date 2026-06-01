Fluidra adquireix Datapool per a liderar la digitalització i eficiència en el sector de les piscines

Fluidra ha anunciat l’adquisició de Datapool, la plataforma de bessó digital desenvolupada per Ecotropy. Amb aquesta operació, la companyia va assenyalar que reforça la seva aposta estratègica per la sostenibilitat, l’eficiència operativa i la digitalització del sector.
L’operació suposa l’evolució d’una col·laboració iniciada en 2024, quan Fluidra va invertir en Ecotropy a través de Fluidra Ventures, el seu fons de Corporate Venture Capital enfocat en startups capaços de transformar el sector de la piscina i wellness mitjançant innovació tecnològica.
Amb aquesta adquisició, Datapool s’integra plenament en l’ecosistema digital de Fluidra per a piscina comercial, consolidant-se com una peça clau en la seva proposta. La plataforma incorpora capacitats d’anàlisi avançada, solucions IoT i dades en temps real en una arquitectura oberta i escalable, en línia amb l’estratègia de la companyia d’oferir solucions connectades i sostenibles que maximitzin l’eficiència de les instal·lacions aquàtiques i accelerin la transició cap a models de gestió més intel·ligents.
Datapool dota a les instal·lacions aquàtiques d’un bessó digital que permet gestionar les piscines a partir de dades fiables i en temps real, substituint models de gestió basats en estimacions o supervisió manual. D’aquesta manera, la plataforma simula el funcionament òptim de cada instal·lació i el compara contínuament amb variables com el consum energètic, l’aforament, la climatologia o la qualitat de l’aigua, proporcionant una visió integral per a anticipar incidències, optimitzar recursos i millorar el rendiment operatiu.
Amb aquesta tecnologia, els operadors poden reduir entre un 10% i un 25% els costos operatius optimitzant el consum d’aigua i energia sense necessitat de realitzar obres, monitorar i ajustar en temps real paràmetres clau com a temperatura, qualitat de l’aigua o ocupació, automatitzar la gestió mitjançant models predictius que adapten la climatització i el funcionament a la demanda real, generar informes automàtics amb dades traçables per a auditories, licitacions o subvencions, i planificar inversions i millores basades en dades objectives.
“Aquesta adquisició marca una fita en la nostra estratègia de digitalització. Datapool ens permet accelerar la transició cap a un model de gestió intel·ligent de les piscines, millorant l’eficiència, reduint l’impacte ambiental i oferint als nostres clients eines basades en dades per a prendre millors decisions”, va afirmar Thorsten Muck, Director Commercial Pool de Fluidra.