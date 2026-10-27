Europastry obrirà en 2027 un centre logístic frigorífic a la Zona Franca de Barcelona

Europastry obrirà en 2027 un nou centre logístic frigorífic a la Zona Franca de Barcelona, situat en els antics terrenys de Nissan, que permetrà a la companyia reforçar la distribució internacional des de les seves plantes de producció a Catalunya.
Les obres del futur centre han estat visitades aquest dimarts per la delegada territorial del Govern de Catalunya a Barcelona, Pilar Díaz, i el quart tinent d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls. En la visita també han participat la directora de cadena de subministrament del Grup Europastry, Marta Minguell, i el conseller delegat de Goodman Continental Europe, Philippe Van der Beken.
La instal·lació, promoguda per Goodman dins de la seva Barcelona City Hub, comptarà amb una superfície construïda de 8.937 metres quadrats i estarà destinada principalment a l’emmagatzematge de productes congelats a 22 graus sota zero. Serà el primer edifici de nova construcció que s’aixequi en aquests terrenys des de l’inici del seu procés de reindustrialització.
El centre estarà situat prop del Port de Barcelona, enfront de Mercabarna i al costat dels accessos a les vies B-10 i C-31. Segons Europastry, aquesta ubicació permetrà millorar la connexió entre la seva xarxa productiva catalana i els mercats internacionals, així com fer més eficients les seves operacions logístiques i el servei que presta als seus clients.
Minguell ha assenyalat que la nova instal·lació recolzarà el creixement internacional de Europastry gràcies a la seva localització estratègica i a un disseny adaptat específicament a les necessitats de la companyia.
Per part seva, Van der Beken ha destacat que el projecte reflecteix els resultats de la col·laboració entre administracions públiques, treballadors i empreses per a recuperar l’activitat productiva en els antics terrenys de Nissan.
“Avui estem veient els resultats d’aquesta col·laboració: activitat productiva, ocupació i valor econòmic per al territori”, ha afirmat el directiu, qui ha afegit que Goodman continuarà desenvolupant la resta dels terrenys amb l’objectiu de donar suport al futur productiu de Barcelona i Catalunya.
PROJECTE
El projecte combinarà 7.403 metres quadrats d’emmagatzematge de productes congelats amb zones de manipulació a temperatura controlada i 502 metres quadrats d’oficines. Les cambres frigorífiques usaran un sistema de recintes tèrmicament independents per a mantenir les condicions de temperatura requerides.
La coberta incorporarà, a més, una instal·lació solar fotovoltaica d’aproximadament 1.000 quilowatts pico. L’electricitat generada serà consumida íntegrament per Europastry mitjançant un contracte de compravenda d’energia amb Goodman.
El Barcelona City Hub forma part del procés de reindustrialització dels antics terrenys de Nissan. Goodman es va adjudicar els sòls al febrer de 2023 i ha compromès una inversió de 123 milions d’euros per a desenvolupar un complex industrial multisectorial de 144.000 metres quadrats, en el qual també opera el fabricant de vehicles EBRE. Europastry, empresa familiar especialitzada en forn congelat, és present en més de 90 països i compta amb més de 6.000 empleats, 26 plantes de producció i 30 oficines comercials.